Trump: “Incontrerò il presidente Vladimir Putin a Budapest, in Ungheria”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha dichiarato oggi in un post su Truth Social che incontrerà il presidente russo Vladimir Putin a Budapest, in Ungheria, per un secondo round di colloqui di persona per porre fine alla guerra in Ucraina.

I commenti di Trump sono arrivati ​​dopo una telefonata con il leader russo e un giorno prima della visita alla Casa Bianca del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Trump ha affermato che lui e Putin “hanno concordato che la prossima settimana si terrà un incontro dei nostri consiglieri di alto livello”, sebbene il luogo non sia stato ancora stabilito. La delegazione statunitense sarà guidata dal Segretario di Stato Marco Rubio, dopodiché Trump e Putin si incontreranno, ha aggiunto.

“Il presidente Putin e io ci incontreremo poi in un luogo concordato, Budapest, in Ungheria, per vedere se possiamo porre fine a questa guerra ‘ingloriosa’ tra Russia e Ucraina”, ha scritto Trump.

Trump ha affermato che la sua telefonata con Putin è stata “molto produttiva” e che ritiene che “con la conversazione telefonica di oggi siano stati fatti grandi progressi”.

Zelenskyy visiterà la Casa Bianca venerdì, mentre Trump valuta se approvare o meno i missili Tomahawk per l’Ucraina. I missili a lungo raggio potrebbero essere utilizzati per lanciare attacchi all’interno della Russia e, se gli Stati Uniti fornissero le armi, ciò segnerebbe un nuovo livello di supporto da parte dell’amministrazione all’Ucraina.