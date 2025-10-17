Sabato milioni di americani scenderanno in piazza in tutto il Paese contro le politiche di Trump

AgenPress. Da New York a San Francisco e da Chicago ad Atlanta, si prevede che milioni di manifestanti scenderanno nuovamente in piazza in tutti gli Stati Uniti domani per protestare contro le politiche di Donald Trump e “difendere la democrazia” su richiesta del movimento “No Kings”.

La precedente giornata di mobilitazione nazionale di questa coalizione, che si oppone a Donald Trump e riunisce circa 300 organizzazioni, aveva già mobilitato milioni di persone in tutto il Paese a metà giugno, lo stesso giorno della parata militare organizzata dal presidente repubblicano a Washington. Si è trattato della mobilitazione più massiccia avvenuta fino a quel momento da quando Trump è tornato alla Casa Bianca.

Quattro mesi dopo, gli organizzatori stimano che domani si terranno “oltre 2.600” raduni “con milioni di persone attese”.

“Milioni di americani manifesteranno pacificamente sabato per dire all’amministrazione Trump che siamo un Paese in cui le persone sono uguali, un Paese in cui la legge si applica a tutti, uno stato di diritto e una democrazia”, ​​ha osservato uno dei leader dell’importante organizzazione per i diritti civili e le libertà civili ACLU, Deondra Schifling

Di fronte all'”abuso di potere da parte di Donald Trump e dei suoi alleati”, “non ci lasceremo mettere a tacere”, ha promesso Schiffling.

Si prevedono raduni anche a Washington, Boston o addirittura New Orleans, città in cui Donald Trump ha già, nel primo caso, o sta prendendo in considerazione, negli altri due, di schierare personale militare per contrastare, come lui stesso afferma, la criminalità.

Oltre alle principali città, sono previste manifestazioni in tutto il Paese, anche in città del vicino Canada, come Toronto, Vancouver e Ottawa.