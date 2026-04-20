AMSI, CO-MAI E UXU: Papa Leone XIV nel continente africano sta tracciando un solco indelebile nella storia contemporanea

AgenPress. Il viaggio apostolico di Papa Leone XIV nel continente africano sta tracciando un solco indelebile nella storia contemporanea, ponendosi come una chiamata radicale al cambiamento del cuore umano in una contingenza internazionale segnata da tensioni senza precedenti. In un momento dominato dalle incomprensioni con l’amministrazione Trump — verso le quali il Santo Padre ha opposto un equilibrio magistrale e un silenzio denso di significato per non alimentare polarizzazioni — la sua missione sta “riconnettendo” fisicamente e moralmente nazioni e popoli schiacciati dal peso del colonialismo e dell’indifferenza.

La cronaca dettagliata del viaggio racconta di un cammino iniziato lunedì scorso ad Algeri (capitale dell’Algeria), con l’omaggio ai martiri e il dialogo interreligioso nella Grande Moschea, proseguito poi ad Annaba (città costiera dell’Algeria) per onorare l’eredità di Sant’Agostino. Il Pontefice ha poi toccato il Camerun, da Yaoundé (capitale del Camerun) fino alla simbolica tappa di Bamenda (nord-ovest del Camerun), dove la sua presenza ha letteralmente riaperto strade e aeroporti rimasti chiusi per otto anni a causa delle violenze separatiste. Dopo aver visitato i malati all’ospedale Saint Paul di Douala (Camerun), il Papa è giunto in Angola, sostando a Luanda (capitale dell’Angola) e raccogliendosi in preghiera al Santuario di Muxima (Angola). Proprio oggi, lunedì 20 aprile, Leone XIV incontra gli anziani e la comunità di Saurimo (nord-est dell’Angola), per poi volgere lo sguardo verso la Guinea Equatoriale, dove visiterà la capitale Malabo, la basilica di Mongomo e la prigione di Bata (città costiera della Guinea Equatoriale), portando una luce di speranza fin dentro le celle e le periferie esistenziali.

LE RIFLESSIONI E IL SOSTEGNO DELLA RETE ASSOCIATIVA: AMSI, UMEM, CO-MAI, AISCNEWS E UNITI PER UNIRE

AMSI (Associazione Medici di Origine Straniera in Italia), UMEM (Unione Medica Euromediterranea), la Co-mai (Comunità del Mondo Arabo in Italia), AISCNEWS (Agenzia Internazionale di Informazione Mondiale Senza Confini) e il Movimento Internazionale UNITI PER UNIRE riflettono e analizzano con commozione e impegno la portata di questo pellegrinaggio. Le associazioni e i movimenti della rete esprimono il loro pieno e incondizionato sostegno all’azione di Papa Leone XIV, vedendo nel suo messaggio la sintesi perfetta tra giustizia sociale e salute globale. La rete sottolinea inoltre l’importanza di una informazione corretta e senza frontiere, come promosso da AISCNEWS, per contrastare le fake news che alimentano i conflitti e oscurano la realtà dei popoli oppressi.

Sull’argomento interviene con vigore il Prof. Foad Aodi, medico-fisiatra, giornalista e divulgatore scientifico internazionale, esperto in salute globale, membro del Registro Esperti FNOMCEO e docente dell’Università di Tor Vergata: “Papa Leone XIV sta operando una vera ‘terapia d’urto’ per la pace globale. Mentre le grandi potenze si nutrono di arroganza e minacce, il Pontefice sceglie di camminare tra le strade polverose del Camerun, dell’Angola e della Guinea Equatoriale per restituire dignità a generazioni a cui è stato rubato il futuro. Come medici di origine straniera, molti dei quali provenienti proprio da queste terre martoriate, sentiamo questo grido come nostro. Sosteniamo con forza il suo appello contro il colonialismo economico e tossico: l’Africa non è un continente da depredare, ma il motore di una nuova fratellanza. Proponiamo una ‘Sanità Circolare’ che parta dalla formazione dei medici in loco, trasformando la speranza seminata dal Papa in strutture sanitarie solide. La sua scelta di non rispondere alle provocazioni internazionali è la lezione diplomatica più alta: la pace non si costruisce con le reazioni istintive, ma con la conversione del cuore”.

APPELLO ALLA PACE IN MEDIORIENTE: LE ASSOCIAZIONI E I MOVIMENTI CHIEDONO IL CESSATE IL FUOCO PERMANENTE

La rete associativa, attraverso il coordinamento di Aodi, lancia un monito accorato affinché lo spirito di Bamenda e Luanda contagi i tavoli negoziali mediorientali. “Chiediamo che la fragile tregua tra Iran e USA e quella tra Libano e Israele non si esauriscano, ma diventino un impegno solido verso la convivenza”, dichiarano i portavoce di AMSI e UMEM. “Esprimiamo profonda preoccupazione per le nuove tensioni nello Stretto di Hormuz; lo sblocco di questa via vitale è una priorità umanitaria. Non si può parlare di pace in Africa se si permette che il Medio Oriente sprofondi in un blocco che affamerebbe i più poveri. La diplomazia deve agire con lo stesso coraggio mostrato dal Papa in questi giorni”.

EMERGENZA SANITARIA IN MEDIO ORIENTE: OSPEDALI AL COLLASSO E NUMERI DEL DRAMMA (I DATI AMSI-UMEM AGGIORNATI AL 20 APRILE 2026)

Il legame tra i conflitti e la salute resta il fulcro dell’analisi della rete associativa, che monitora con estrema apprensione l’escalation militare:

-Libano: Il sistema sanitario è oltre il punto di rottura. Si contano 1,3 milioni di sfollati interni. L’85% delle strutture sanitarie nelle zone di confine è inutilizzabile; mancano farmaci anestetici, ossigeno e insulina.

-Iran: Le instabilità interne e le pressioni esterne hanno portato a un incremento del 40% delle vittime civili negli ultimi 30 giorni. Il blocco delle importazioni mediche sta colpendo oltre 200.000 pazienti oncologici.

-Stretto di Hormuz: Il rischio di blocco minaccia l’approvvigionamento energetico di 30 ospedali da campo nella regione, mettendo a rischio la vita di migliaia di feriti.

-Patologie: Si registra un’impennata del 25% di casi di colera e malattie infettive tra gli sfollati in Libano e Siria, aggravata dalla distruzione delle infrastrutture idriche. I traumi psicologici nei minori hanno raggiunto livelli senza precedenti: il 70% dei bambini nelle aree di conflitto mostra sintomi di stress post-traumatico severo.

SOSTEGNO ALL’AFRICA: L’IMPEGNO PER UN ORIZZONTE COMUNE. SOSTEGNO AL PAPA E AL RUOLO DELL’ITALIA: NO A STRUMENTALIZZAZIONI E PRESSIONI INTERNAZIONALI

AMSI, UMEM, Co-mai, AISCNEWS e Uniti per Unire riaffermano la loro missione al fianco del Pontefice fino al suo rientro a Roma previsto per giovedì 23 aprile.

La rete associativa e i movimenti rinnovano inoltre con forza il proprio sostegno e la propria solidarietà a Papa Leone XIV, anche alla luce dei continui attacchi e delle critiche provenienti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei confronti delle sue azioni diplomatiche e del suo impegno per la pace.

“Il Pontefice – dichiara il Prof. Foad Aodi – ha sorpreso il mondo per la sua determinazione a favore della pace, dopo una fase iniziale di silenzio e adattamento. Oggi rappresenta una guida equilibrata e autorevole, in piena continuità con il percorso di Papa Francesco. Siamo profondamente soddisfatti del suo operato”.

Aodi sottolinea inoltre come dal mondo arabo e musulmano stia arrivando un sostegno concreto e significativo al Vaticano: “Si tratta dei migliori difensori del dialogo interreligioso e della pace, a dimostrazione di quanto siano infondate e pericolose le strumentalizzazioni contro queste comunità. Noi crediamo nel rispetto reciproco tra tutte le religioni, senza alcuna esclusione”.

Parallelamente, la rete associativa esprime solidarietà al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le pressioni e le critiche ricevute sul piano internazionale: “L’Italia deve tornare a svolgere un ruolo autonomo e centrale nello scenario globale, senza essere subordinata a logiche esterne o a leadership di passaggio. Il nostro Paese ha una tradizione diplomatica che deve essere rilanciata con forza, nel segno dell’equilibrio e dell’indipendenza”.

CONFLITTI DIMENTICATI: NON ABBASSARE LO SGUARDO

“Non possiamo concentrare l’attenzione solo sulle crisi più esposte mediaticamente – dichiara il Prof. Foad Aodi –. Dalla Palestina allo Yemen, fino ad altri scenari meno visibili, milioni di persone continuano a vivere senza accesso adeguato alle cure”.

Particolare preoccupazione viene espressa per la situazione nella Striscia di Gaza, dove i bambini attendono ancora assistenza sanitaria e aiuti essenziali: “È nostro dovere non dimenticare che dietro ogni conflitto ci sono vite sospese e sistemi sanitari al collasso. Non esistono guerre di serie A e guerre di serie B: tutte meritano attenzione e intervento”.

“Non dobbiamo scordare i conflitti dimenticati – conclude Aodi – perché il silenzio mediatico rischia di aggravare ulteriormente crisi già drammatiche”.

CONCLUSIONI DEL PROF. AODI SU VIAGGIO DEL PAPA IN AFRICA

“Il viaggio di Leone XIV non può restare un simbolo: deve diventare un metodo. Servono corridoi sanitari stabili, formazione dei medici nei Paesi africani e una cooperazione internazionale strutturata che metta la salute al centro delle politiche globali. Senza pace non esiste diritto alla cura, e senza investimenti nella sanità non esiste sviluppo.

È tempo di trasformare il messaggio del Papa in azione concreta. Non basta curare, bisogna rendere l’Africa capace di curarsi, conclude il Prof. Aodi. Il viaggio di Leone XIV nelle università e negli ospedali di Malabo e Douala è un monito: la vera libertà dal colonialismo passa per la sovranità sanitaria.

Chiediamo che l’Europa sostenga la produzione locale di farmaci in Africa, affinché il diritto alla salute non dipenda più dalle rotte di navigazione o dalle crisi marittime.”