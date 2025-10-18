Netanyahu: “Il valico di Rafah rimarrà chiuso fino a nuovo avviso”

AgenPress. L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che il valico di Rafah, nel settore meridionale della Striscia di Gaza, al confine con l’Egitto, rimarrà chiuso “fino a nuovo avviso”.
L’annuncio chiarisce che l’apertura del valico di frontiera con l’Egitto sarà valutata in base alla restituzione da parte di Hamas dei corpi degli ostaggi e all’attuazione degli accordi.
In precedenza, l’ambasciata palestinese in Egitto aveva annunciato che il valico di Rafah, chiuso da maggio 2024, sarebbe stato riaperto lunedì.