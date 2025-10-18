UNICEF/migranti: donna in gravidanza perde la vita e diversi bambini risultano dispersi dopo il naufragio di un’imbarcazione al largo di Lampedusa

Dichiarazione di Nicola Dell’Arciprete, Coordinatore in Italia dell’Ufficio UNICEF per l’Europa e l’Asia Centrale
AgenPress. «Una donna in gravidanza ha perso la vita e diversi bambini risultano dispersi in seguito all’ennesimo tragico naufragio al largo di Lampedusa. Secondo quanto riferito dai sopravvissuti, circa 35 persone erano partite da Al Khums, in Libia, a bordo di una piccola imbarcazione in vetroresina. Dopo due giorni in mare, la barca si è capovolta al largo di Lampedusa.
Finora 11 persone – tra cui quattro bambini che viaggiavano da soli – sono state soccorse dalla Guardia Costiera italiana.
Questa tragedia evidenzia ancora una volta i rischi mortali che bambini e famiglie affrontano lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Ogni vita perduta in mare sottolinea l’urgente necessità di operazioni di ricerca e soccorso coordinate, sbarchi sicuri, accoglienza su base comunitaria e accesso ai servizi di asilo.
L’UNICEF invita i governi a utilizzare il Patto su migrazione e asilo per dare priorità alla protezione dei bambini, garantendo percorsi sicuri e legali di protezione e ricongiungimento familiare. Chiediamo inoltre maggiori investimenti nei servizi essenziali per i bambini e le famiglie che arrivano attraverso rotte migratorie pericolose, inclusi il sostegno psicosociale, l’assistenza legale, sanitaria e l’accesso all’istruzione.»