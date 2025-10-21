Guardia di Finanza, incontro tra Sindacati e Sottosegretario Freni

Promesse sulla Legge Nordio, ma bilancio “deludente”

AgenPress. Dopo la manifestazione unitaria della scorsa settimana, le organizzazioni sindacali della Guardia di Finanza, USIF, SILF e SIAF, sono state ricevute dal Sottosegretario al MEF, Federico Freni.

Durante l’incontro, i sindacati hanno apprezzato l’apertura a un dialogo strutturato e periodico con il Ministero e hanno ricevuto rassicurazioni su due punti concreti: l’estensione ai finanzieri delle tutele già previste dalla Legge Nordio per altre Forze Armate e lo sblocco dell’assegno ad personam per chi avanza di grado nei ruoli apicali.

Le organizzazioni sindacali hanno manifestato, con fermezza, l’esigenza di aprire il tavolo negoziale, già a partire dai primi mesi dell’anno prossimo, per il rinnovo del contratto di lavoro.

Tuttavia, le risposte sono state giudicate “molto deludenti” sul fronte delle risorse. Al momento non sono previsti fondi per rifinanziare il fondo perequativo delle pensioni del comparto né per compensare la specificità del lavoro svolto quotidianamente dai finanzieri, che garantiscono la tutela delle entrate e delle uscite dello Stato e dell’Unione Europea. I sindacati hanno anche chiesto chiarimenti sull’Articolo 42 della bozza del DDL Bilancio, relativo all’innalzamento dell’età pensionabile, per evitare che incida sui limiti ordinamentali.

Fino a quando non arriveranno risposte concrete su risorse, previdenza e norme sindacali, le organizzazioni hanno confermato che lo stato di agitazione continuerà.

USIF – V. Piscozzo | SILF – F. Zavattolo | SIAF – E. Taverna