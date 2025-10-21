Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Teheran atto di dialogo. Fermata Metropolitana dedicata a Maria”

AgenPress. “Leggo con piacere che a Teheran (Iran), nazione a maggioranza islamica, è stata inaugurata una fermata della Metropolitana dedicata ed intitolata a Maria che per i cristiani è Madre di Gesù.
La motivazione della dedica è il rispetto verso Maria presente con differenze sia nell’Islam che nel Cristianesimo. La motivazione porta a riconoscere in Maria elemento comune tra le due fedi.
Senza correre troppo e cadere in facili entusiasmi, si tratta di un gesto apprezzabile di apertura verso l’auspicata via del dialogo interreligioso.“
Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana e responsabile del Dipartimento Salute della DC, Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.