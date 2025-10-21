type here...

Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Teheran atto di dialogo. Fermata Metropolitana dedicata a Maria”

Cronaca Internazionale
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Leggo con piacere che a Teheran (Iran), nazione a maggioranza islamica, è stata inaugurata una fermata della Metropolitana dedicata ed intitolata a Maria che per i cristiani è Madre di Gesù.

La motivazione della dedica è il rispetto verso Maria presente con differenze sia nell’Islam che nel Cristianesimo. La motivazione porta a riconoscere in Maria elemento comune tra le due fedi.

Senza correre troppo e cadere in facili entusiasmi, si tratta di un gesto apprezzabile di apertura verso l’auspicata via del dialogo interreligioso.“

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana e responsabile del Dipartimento Salute della DC, Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits