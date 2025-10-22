UNICEF/Ucraina: una bambina di 12 anni e di un bambino di 6 mesi uccisi nella regione di Kiev

AgenPress. “Un’altra notte di attacchi terribili per i bambini in Ucraina. Tragiche notizie riferiscono di una bambina di 12 anni e di un bambino di sei mesi uccisi a Brovary, nella regione di Kiev, e di altri bambini feriti a Zaporizhzhia e a Kiev. Bisogna porre fine agli attacchi e proteggere tutti i bambini”.

A settembre, secondo le notizie, almeno 214 civili sono stati uccisi e 916 feriti, con cifre simili ad agosto 2025, tra cui 4 bambini uccisi e 33 feriti. Il 69% di queste vittime si è verificato vicino alla linea del fronte, in particolare nelle regioni di Donetsk e Kherson.

Gli attacchi alle strutture energetiche sono aumentati dal 37% al 102% su base annua.