type here...

UNICEF/Ucraina: una bambina di 12 anni e di un bambino di 6 mesi uccisi nella regione di Kiev

Cronaca Internazionale
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Un’altra notte di attacchi terribili per i bambini in Ucraina. Tragiche notizie riferiscono di una bambina di 12 anni e di un bambino di sei mesi uccisi a Brovary, nella regione di Kiev, e di altri bambini feriti a Zaporizhzhia e a Kiev. Bisogna porre fine agli attacchi e proteggere tutti i bambini”.

A settembre, secondo le notizie, almeno 214 civili sono stati uccisi e 916 feriti, con cifre simili ad agosto 2025, tra cui 4 bambini uccisi e 33 feriti. Il 69% di queste vittime si è verificato vicino alla linea del fronte, in particolare nelle regioni di Donetsk e Kherson.
Gli attacchi alle strutture energetiche sono aumentati dal 37% al 102% su base annua.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits