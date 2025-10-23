UNICEF/UNHCR/WFP/OIM: 30 milioni di persone (con 15 milioni di bambini) hanno bisogno di assistenza

AgenPress. Quattro agenzie delle Nazioni Unite – OIM/UNHCR/UNICEF/WFP – hanno chiesto oggi l’attenzione urgente della comunità internazionale sulla crisi in Sudan, per affrontare le immense sofferenze e i crescenti pericoli che minacciano la popolazione.

Oltre 900 giorni di combattimenti brutali, violazioni diffuse dei diritti umani, carestia e il collasso dei servizi essenziali per la sopravvivenza hanno spinto milioni di persone, in particolare donne e bambini, sull’orlo della sopravvivenza.

Durante recenti missioni in Sudan, alti dirigenti dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), dell’UNICEF e del World Food Programme (WFP) hanno assistito all’impatto devastante della crisi in tutto il Paese, compreso il Darfur, Khartoum e altre zone colpite dal conflitto.

Il Sudan sta affrontando una delle emergenze più gravi al mondo, con oltre 30 milioni di persone bisognose di assistenza umanitaria, tra cui oltre 9,6 milioni di sfollati interni e quasi 15 milioni di bambini. Inoltre, mentre circa 2,6 milioni di persone sono tornate alle loro case grazie all’attenuarsi dei combattimenti a Khartoum e in altre parti del Paese, molte stanno scoprendo che le loro case e i loro quartieri sono danneggiati o distrutti e privi di accesso ai servizi essenziali. Dall’inizio del 2025, più di un milione di persone sono tornate solo a Khartoum.

Giunto al suo terzo anno, il brutale conflitto ha distrutto servizi essenziali come l’assistenza sanitaria e l’istruzione. 14 dei 17 milioni di bambini in età scolare non frequentano la scuola. Intere comunità sono state sfollate, con famiglie in fuga per salvarsi la vita che devono affrontare violazioni dei diritti umani e gravi rischi di protezione. Lo scorso anno è stata confermata la carestia in alcune zone del Sudan e la situazione alimentare rimane catastrofica, con i bambini tra i più colpiti. I tassi di malnutrizione sono aumentati vertiginosamente e migliaia di persone sono a rischio di morte imminente senza un’assistenza alimentare e nutrizionale immediata.

“Questo ritorno su larga scala a Khartoum è sia un segno di resilienza che un segnale d’allarme”, ha affermato Ugochi Daniels, vicedirettrice generale dell’OIM per le operazioni, appena tornata da una missione in Sudan. “Ho incontrato persone che tornavano in una città ancora segnata dal conflitto, dove le case sono danneggiate e i servizi di base funzionano a malapena. La loro determinazione a ricostruire è notevole, ma la vita rimane incredibilmente fragile. In tutto il Sudan si stanno diffondendo il colera, la dengue e la malaria, rendendo ancora più urgente investire in acqua potabile, assistenza sanitaria e altri servizi essenziali affinché le persone possano davvero ricominciare da capo”.

Le famiglie che tornano in Sudan, molte delle quali spinte dalla determinazione a ricostruire le loro vite dopo anni di conflitti incessanti, riflettono un cambiamento fragile ma pieno di speranza. Tuttavia, il Sudan rimane un Paese in profonda crisi. L’accesso alle popolazioni più colpite rimane fortemente limitato. Gli operatori umanitari devono affrontare insicurezza, ostacoli burocratici e difficoltà logistiche che rendono estremamente difficile la fornitura di aiuti salvavita: è necessario semplificare le procedure. Gli attacchi contro i civili rimangono diffusi e le donne e le ragazze continuano ad essere esposte a gravi rischi di violenza sessuale legata al conflitto.

A Khartoum, con l’aumento del sentimento antistranieri, il sostegno di lunga data del Sudan a quasi 900.000 rifugiati è sotto pressione. La protezione continua dei rifugiati è fondamentale per salvare la vita di centinaia di migliaia di persone bisognose.

“Questa è una delle peggiori crisi umanitarie che abbiamo visto negli ultimi decenni”, ha affermato Kelly T. Clements, Vice Alto Commissario dell’UNHCR, dopo una missione ai campi profughi a Port Sudan e fuori Khartoum. “Milioni di persone sono sfollate all’interno e all’esterno del Paese e le famiglie che tornano hanno poco sostegno, non avendo altre opzioni. Ho parlato con famiglie che sono fuggite di recente da Al Fasher e che hanno raccontato storie terribili di come sono state costrette a lasciare tutto, percorrendo strade pericolose con grandi rischi. È un contesto estremamente mutevole e il sostegno è necessario ovunque”.

La situazione negli Stati del Darfur e del Kordofan è profondamente preoccupante, con un aumento dei bisogni umanitari. Le comunità sono sempre più isolate e il collasso dei servizi essenziali sta lasciando milioni di persone in condizioni di vulnerabilità. Le agenzie continuano a fare tutto il possibile per raggiungere i civili, dove bambini e famiglie stanno vivendo in condizioni che rendono difficile la sopravvivenza.

Ad Al Fasher, oltre 260.000 civili, tra cui 130.000 bambini, sono intrappolati sotto assedio da più di 16 mesi, tagliati fuori da cibo, acqua e assistenza sanitaria. Le strutture sanitarie sono crollate e migliaia di bambini che soffrono di malnutrizione acuta grave sono ora senza cure, affrontando un rischio imminente di morte. Le segnalazioni di uccisioni, violenze sessuali e reclutamenti forzati aumentano ogni giorno. Nel Kordofan, città come Dilling e Kadugli sono isolate da mesi, con famiglie che devono sopportare la distruzione dei sistemi idrici e il malfunzionamento dei servizi sanitari. Le epidemie di colera e morbillo si stanno diffondendo senza controllo.

“Quello che ho visto questa settimana nel Darfur e altrove mi ha ricordato in modo crudo cosa c’è in gioco: bambini che affrontano la fame, le malattie e il collasso dei servizi essenziali”, ha affermato Ted Chaiban, vicedirettore generale dell’UNICEF. “Intere comunità sopravvivono in condizioni che sfidano la dignità. I bambini sono malnutriti, esposti alla violenza e a rischio di morire per malattie prevenibili. Le famiglie stanno facendo tutto il possibile per sopravvivere, dimostrando una determinazione straordinaria di fronte a difficoltà inimmaginabili. È chiaro che l’ONU e i suoi partner stanno rispondendo, ma la determinazione delle famiglie deve essere accompagnata da un’azione globale urgente per garantire l’accesso, mobilitare risorse e, in ultima analisi, porre fine al conflitto”.

La crisi è ulteriormente aggravata dalla carenza di fondi. Il Piano di risposta umanitaria per il Sudan 2025, del valore complessivo di 4,2 miliardi di dollari, rimane gravemente sottofinanziato, con solo il 25% dei fondi necessari, mettendo a rischio la portata e la continuità delle operazioni di emergenza. Nonostante le enormi difficoltà, la risposta umanitaria in Sudan ha raggiunto finora quest’anno oltre 13,5 milioni di persone, comprese le zone più colpite del Darfur, del Kordofan, di Khartoum e di Al Jazira. Tuttavia, senza risorse aggiuntive, le agenzie umanitarie saranno costrette a ridurre gli interventi salvavita, mettendo a rischio milioni di vite.

“Ho visto una città devastata dalla guerra, dove le famiglie che tornano a casa a Khartoum hanno urgente bisogno di cibo, acqua e servizi di base. Ma soprattutto ho visto la determinazione e la volontà di ricostruire e ricominciare a vivere. Ho visto la speranza”, ha detto Valerie Guarnieri, vicedirettrice esecutiva del World Food Programme. “Stiamo tutti lavorando insieme, a fianco delle organizzazioni locali e dei gruppi comunitari, per aiutare le famiglie sfollate, i residenti e i rimpatriati a ricostruire le loro vite, con accesso al cibo, all’alimentazione e ai pasti per i bambini in età scolare, e sostegno per ripristinare i servizi essenziali”.

Le quattro agenzie chiedono congiuntamente:

La cessazione immediata delle ostilità e la protezione dei civili, in particolare dei bambini.

L’accesso umanitario senza ostacoli a tutte le popolazioni colpite, compresa la presenza delle Nazioni Unite in tutto il Paese.

Procedure semplificate per la consegna degli aiuti e la circolazione del personale.

Finanziamenti urgenti e flessibili per potenziare gli interventi salvavita.

Sostegno a soluzioni durature per le popolazioni sfollate, compresi i rimpatriati e le comunità ospitanti.

Il sostegno continuo alle popolazioni sfollate all’interno del Paese e ai quasi 900.000 rifugiati in Sudan che necessitano di protezione e servizi internazionali.

L’OIM, l’UNHCR, l’UNICEF e il WFP ribadiscono il loro impegno a collaborare per fornire assistenza e protezione salvavita ai bambini e alle famiglie in tutto il Sudan. La comunità umanitaria è pronta ad agire, ma non può farlo da sola. Il mondo deve fare la sua parte.