UNICEF/Gaza: iI cessate il fuoco offre un’opportunità fondamentale per i bambini: bisogna coglierla

AgenPress. “Due settimane fa, l’inizio dell’ultimo cessate il fuoco nella Striscia di Gaza ha portato un sollievo tanto atteso alle famiglie, offrendo un’opportunità fondamentale per la sopravvivenza, la sicurezza e la dignità dei bambini. Le conversazioni che ho avuto nella Striscia di Gaza durante la scorsa settimana hanno tutte ribadito lo stesso messaggio: il cessate il fuoco deve reggere e deve portare non solo calma, ma anche azioni concrete.

Le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza hanno provocato una devastazione totale. Le parole e i numeri da soli non possono trasmettere la portata dell’impatto sui bambini che ho visto, un impatto che durerà per generazioni. I bambini hanno subito sofferenze inimmaginabili: secondo le notizie, più di 64.000 bambini sono stati uccisi o feriti e più di 58.000 hanno perso un genitore durante il conflitto. Intere città sono state rase al suolo e sistemi fondamentali sono stati distrutti. Un milione di bambini hanno sopportato gli orrori quotidiani di sopravvivere nel luogo più pericoloso al mondo per un bambino, riportando ferite di paura, perdita e dolore.

L’intensificazione degli aiuti umanitari dell’UNICEF dopo il cessate il fuoco è in corso. Stiamo correndo contro il tempo per salvare la vita dei bambini da minacce prevenibili, come la malnutrizione, le malattie e il freddo invernale. Stiamo ampliando i trattamenti nutrizionali per far fronte alla carestia, trasportando acqua potabile alle famiglie nei loro luoghi di rifugio e fornendo loro coperte, vestiti e riparo.

Abbiamo anche iniziato a sostenere i partner locali per avviare la riparazione e la ricostruzione dei servizi essenziali di Gaza. Questi sistemi salvavita devono essere ripristinati e mantenuti. Ciò significa ricostruire e riattrezzare le strutture sanitarie con il personale, gli spazi e gli strumenti necessari per salvare vite umane, riprendere le vaccinazioni di routine, riparare le reti idriche comunitarie, ripristinare l’approvvigionamento energetico alle infrastrutture critiche, formare i partner locali per prevenire malattie e malnutrizione, ampliare i programmi di lavoro retribuito per i giovani e molto altro ancora.

L’importanza di ripristinare l’istruzione in questa fase iniziale di ricostruzione non può essere sottovalutata. Dopo due anni persi, le famiglie sanno che il ritorno a un’istruzione adeguata fornirà le basi per l’apprendimento, la guarigione, la speranza e la coesione sociale a lungo termine nelle loro comunità.

L’UNICEF è riuscito a riportare più di 100.000 bambini all’apprendimento in presenza durante la guerra e ora mira, insieme ai partner nel campo dell’istruzione, a riportare a scuola tutti i 650.000 bambini in età scolare.

L’UNICEF sta allestendo aule semipermanenti e sta riparando le scuole danneggiate, mentre ci prepariamo a ricostruire scuole inclusive che combinano più servizi sotto lo stesso tetto: dall’acqua potabile sicura al sostegno integrato per la salute mentale e psicosociale, ai servizi di protezione dell’infanzia per promuovere il recupero emotivo e la sicurezza di ogni bambino.

La lunga strada verso la ripresa è già stata intrapresa dalle famiglie palestinesi, con il sostegno della comunità internazionale, ma alcuni impegni devono essere mantenuti con urgenza per accelerare ed espandere questo lavoro fondamentale.

Abbiamo assistito a un aumento della quantità di aiuti dell’UNICEF consentiti nella Striscia di Gaza dopo il cessate il fuoco, ma non è ancora sufficiente.

Chiediamo che gli aiuti umanitari possano raggiungere la Striscia di Gaza in modo sicuro, rapido e senza ostacoli e che le autorità israeliane lo rendano possibile attraverso:

• L’apertura simultanea di tutti i valichi di frontiera nella Striscia di Gaza, con procedure di sdoganamento migliorate e più rapide.

• Consentendo il transito degli aiuti attraverso tutte le rotte di approvvigionamento praticabili, comprese quelle attraverso l’Egitto, Israele, la Giordania e la Cisgiordania.

• Permettendo l’ingresso urgente di una varietà di aiuti umanitari, in base alle necessità valutate, compresi articoli precedentemente negati o soggetti a restrizioni. I kit educativi dell’UNICEF e quelli per il sostegno psicologico e psicosociale sono stati bloccati per oltre un anno. Abbiamo bisogno che questi kit entrino immediatamente.

L’UNICEF invita tutte le parti a rispettare pienamente gli obblighi previsti dal diritto internazionale e dall’accordo di cessate il fuoco. I civili, in particolare i bambini, devono essere protetti in ogni momento. Gli sfollati devono poter muoversi liberamente e tornare volontariamente alle loro case in sicurezza, non appena le condizioni lo consentiranno. Gli operatori umanitari devono avere accesso sicuro, continuo e senza ostacoli alle famiglie, ovunque si trovino. I bambini che necessitano di cure specialistiche urgenti non disponibili nella Striscia di Gaza devono essere evacuati senza indugio, insieme a chi se ne prende cura.

Una fragile speranza sta tornando a Gaza con l’inizio del lavoro di ricostruzione. Il mondo non può permettere che questo cessate il fuoco fallisca. Ci vorrà tempo, ma un futuro inclusivo che dia priorità ai diritti del milione di bambini di Gaza è possibile con la pace, l’azione e la volontà collettiva”.

Dichiarazione del Direttore regionale dell’UNICEF per il Medio Oriente e il Nord Africa Edouard Beigbede.