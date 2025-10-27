Guterres (ONU): “Il livello di sofferenza a cui stiamo assistendo in Sudan è inaccettabile”

AgenPress. Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha parlato di una “terribile escalation del conflitto” in Sudan, un giorno dopo che i paramilitari hanno annunciato la cattura di el Fasher, una città strategicamente importante nel Darfur.

“Si tratta di una terribile escalation del conflitto”, ha dichiarato Guterres durante una conferenza stampa da Kuala Lumpur, la capitale della Malesia. “Il livello di sofferenza a cui stiamo assistendo in Sudan è inaccettabile”, ha aggiunto.

Nelle ultime ore, i paramilitari hanno pubblicato video che mostrano uomini in abiti civili seduti a terra circondati da combattenti in uniformi mimetiche. Nei video, gli uomini vengono presentati come soldati catturati o membri di forze alleate dell’esercito sudanese.

“Chiediamo che i civili siano protetti, che si conosca la sorte degli sfollati e che venga condotta un’indagine indipendente sulle violazioni e sui crimini” dei paramilitari, ha detto a il governatore del Darfur.

“La caduta di el Fasher non significa che il futuro del Darfur sarà affidato a gruppi violenti o a interessi corrotti e mercenari”, ha aggiunto.

Secondo le Nazioni Unite, la guerra in Sudan ha causato “la peggiore crisi umanitaria al mondo”, con oltre 12 milioni di sfollati e oltre 26 milioni di persone, circa la metà della popolazione del Paese, che soffrono la fame acuta.

Secondo le Nazioni Unite, 260.000 civili, metà dei quali bambini, a El Fasher non hanno cibo, acqua e assistenza sanitaria. Più di un milione di persone sono fuggite dalla città dallo scoppio della guerra.

Il Sudan, che si è separato nel 2011 per formare il Sudan del Sud, rischia di disgregarsi, affermano gli esperti. Nonostante gli sforzi internazionali per mediare un cessate il fuoco, le due parti, che si accusano a vicenda di atrocità contro i civili, hanno ignorato le richieste di negoziato.