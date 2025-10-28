L’uragano Melissa arriva in Giamaica

AgenPress. L’uragano Melissa ha toccato terra sulla costa sud-occidentale dell’isola come tempesta di categoria 5, diventando uno degli uragani più potenti ad aver mai toccato terra nel bacino atlantico.

Il National Hurricane Center ha comunicato in un aggiornamento pomeridiano di oggi che Melissa ha toccato terra nella Giamaica sudoccidentale, vicino a New Hope, con venti massimi sostenuti stimati a 185 mph.

“QUESTA È UNA SITUAZIONE ESTREMAMENTE PERICOLOSA E PERICOLOSA DI VITA!”, si legge nell’aggiornamento. “Non abbandonate il vostro rifugio mentre”.

Il centro uragani ha aggiunto che i residenti dovrebbero rimanere al loro posto mentre queste condizioni pericolose per la vita passano e “mettere quante più barriere possibili tra sé e l’esterno”.

“Una stanza interna senza finestre, idealmente una dove si possa anche evitare la caduta di alberi, è il posto più sicuro in un edificio”, ha affermato il centro uragani. “È possibile coprirsi con un materasso e indossare un casco per una maggiore protezione.”