Valastro: “Orrore e sconforto per i volontari della Croce Rossa sudanesi uccisi”

AgenPress. “Ancora un attacco contro gli operatori umanitari del nostro Movimento. Ancora dei colleghi che hanno perso la vita mentre portavano aiuto a chi più aveva bisogno. Quello che proviamo è orrore, sconforto, rabbia di fronte all’uccisione di cinque Volontari della Mezzaluna Rossa Sudanese (SRC) impegnati in un’operazione di distribuzione di aiuti alimentari”.

Così Rosario Valastro, Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, ha commentato l’ennesimo attacco mortale contro un team della Mezzaluna Rossa Sudanese.

I Volontari uccisi si trovavano nella città di Bara, nel Nord Kordofan, lo scorso 27 ottobre, altri tre operatori umanitari risultano ancora dispersi. Come ha sottolineato la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC), tutti erano chiaramente identificabili: indossavano i giubbotti con la Mezzaluna Rossa, un Emblema che avrebbe dovuto tutelarli, fornire loro piena protezione, e avevano addosso le tessere di identificazione della SRC.

“Non ci stancheremo mai di dire che qualsiasi attacco contro gli operatori umanitari è inaccettabile. Che il Diritto Internazionale Umanitario deve essere rispettato, sempre e comunque. Perché uccidere chi porta soccorso significa uccidere due volte: il soccorritore e chi non riceverà un supporto spesso vitale. Oggi piangiamo questi nostri colleghi che, con la loro missione, portavano l’Umanità dove più c’era bisogno; ci stringiamo ai loro familiari e amici, e alla Consorella sudanese, sperando che i dispersi possano tornare sani e salvi dai loro cari”, ha concluso Valastro.

La Mezzaluna Rossa Sudanese ha perso 21 operatori umanitari durante il conflitto.

Dall’inizio dell’anno, sono 25, tra staff e Volontari, i membri della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa di tutto il mondo che hanno perso la vita mentre svolgevano la loro missione umanitaria.