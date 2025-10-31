type here...

Re Carlo toglie i titoli del principe Andrea e lo sfratta dalla Royal Lodge

Cronaca Internazionale
redazione
Da redazione
AgenPress. Il principe Andrea d’Inghilterra perderà formalmente i suoi titoli reali e lascerà la sua casa di Windsor, ha annunciato Buckingham Palace.

“Il principe Andrea sarà ora conosciuto come Andrew Mountbatten Windsor”, ha dichiarato il palazzo, un’escalation rispetto alle misure annunciate due settimane fa, quando si affermò che Andrea avrebbe smesso di usare alcuni dei suoi titoli tra cui Duca di York.

Le “censure sono state ritenute necessarie, nonostante il fatto che egli continui a negare le accuse contro di lui”. Buckingham Palace ha anche affermato che è stata notificata una diffida formale ad Andrew affinché lasci la sua casa presso la Royal Lodge, vicino al Castello di Windsor.

Il suo contratto di locazione presso la Royal Lodge gli ha finora garantito la protezione legale per continuare a risiedervi. È stata ora notificata la disdetta formale del contratto di locazione e si trasferirà in un alloggio privato alternativo.

