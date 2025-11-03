Test nucleari. La Cina nega le accuse di Trump”

AgenPress. La Cina ha dichiarato di non condurre alcun test nucleare, rispondendo al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha affermato che Russia e Cina stanno conducendo test, “ma non ne parlano”.

“La Cina ha sempre seguito la strada dello sviluppo pacifico, ha perseguito una politica di non primo utilizzo delle armi nucleari e ha perseguito una strategia nucleare basata sull’autodifesa e sul rispetto del suo impegno a sospendere i test nucleari”, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese dopo le recenti dichiarazioni di Trump.

Ha inoltre espresso la speranza che gli Stati Uniti “adottino misure concrete per salvaguardare il sistema internazionale di disarmo e non la proliferazione e mantenere l’equilibrio strategico e la stabilità globale”.