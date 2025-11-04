Lukashenko vieta ai camion provenienti da Lituania e Polonia di circolare in Bielorussia

AgenPress. Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha emesso un decreto che vieta la circolazione in Bielorussia di camion e trattori immatricolati in Lituania e Polonia.

Il decreto sul divieto stabilisce che i semirimorchi immatricolati in Polonia e Lituania, così come le autovetture immatricolate in Polonia, che effettuano trasporti internazionali non possono circolare in Bielorussia. Le restrizioni rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2027.

Si tratta di un duro colpo per le aziende che trasportano merci dalla Cina all’UE attraverso Russia e Bielorussia.

I media lituani hanno sottolineato che si tratta di una risposta alle decisioni di Lituania e Polonia di chiudere i confini con la Bielorussia. La scorsa settimana, la Lituania ha chiuso il confine a seguito di crescenti incidenti che coinvolgevano palloni meteorologici e palloni di contrabbando che entravano nello spazio aereo lituano dalla Bielorussia.

Il portavoce del governo polacco ha dichiarato che il Primo Ministro Donald Tusk e il Primo Ministro lituano Inga Ruginiene avevano concordato che la Polonia avrebbe aperto i suoi valichi di frontiera con la Bielorussia “verso metà novembre”. Martedì, il Primo Ministro Tusk ha annunciato che il governo sarebbe stato pronto ad aprire due valichi di frontiera con la Bielorussia a Bobrowniki e Kuźnica entro novembre. Ha sottolineato all’epoca che l’apertura sarebbe stata “a titolo sperimentale” e avrebbe avuto luogo dopo consultazioni con la Lituania.