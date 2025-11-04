Replica di Tajani a Zakharova. “Sosteniamo l’Ucraina, ma questo non ci impedisce di esprimere la nostra solidarietà quando il popolo russo si trova ad affrontare problemi”

AgenPress. Ieri pomeriggio, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha commentato l’accaduto del crollo della Torre dei Conti tramite Telegram, collegandolo al sostegno dell’Italia all’Ucraina.

“Finché il governo italiano continuerà a sperperare i soldi dei contribuenti” per sostenere le forze armate ucraine, “tutta l’Italia crollerà: dall’economia alle torri“, ha twittato Maria Zakharova.

Il governo italiano ha convocato l’ambasciatore russo a Roma per presentare una protesta.

“Queste dichiarazioni sono vergognose, inaccettabili per un Paese civile”, ha replicato ieri sera il Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. “Sosteniamo l’Ucraina, ma questo non ci impedisce di esprimere la nostra solidarietà quando il popolo russo si trova ad affrontare problemi“, ha aggiunto.