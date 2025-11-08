type here...

Morte Vessicchio. Meloni: “Dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio non era solo una frase: era casa, era Italia”

AgenPress. Ci lascia Peppe Vessicchio, celebre direttore d’orchestra e volto noto della televisione italiana. Un artista di grande cultura musicale che ha dato tanto e che ci mancherà.
“Dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio” non era solo una frase: era casa, era Italia. Buon viaggio.
E’ quanto dichiara in una nota sui social Giorgia Meloni.
