type here...

Mattarella a Vienna per i 25 anni della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale

Cronaca Internazionale
redazione
Da redazione
- Advertisement -
Riproduzione riservata - AP
- Advertisement -

AgenPress. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Vienna per partecipare, insieme al Presidente Federale della Repubblica d’Austria, Alexander Van der Bellen, alle celebrazioni per il 25esimo anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata a Palermo nel dicembre 2000 e ratificata oggi da 190 Paesi.

La cerimonia – ospitata presso il Polo delle Nazioni Unite e organizzata dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) – sarà anche occasione per un omaggio alla memoria delle vittime colpite dalla mafia, tra cui i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, cui è dedicata la mostra fotografica “L’eredità di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, che il Capo dello Stato visiterà, in mattinata, al suo arrivo nella sede ONU, prima dell’avvio dei lavori.

Le attività saranno aperte dalla Direttrice esecutiva dell’UNODC, Ghada Waly, cui seguiranno gli interventi del Presidente Mattarella e del suo omologo Van der Bellen.

La giornata di Mattarella proseguirà nel pomeriggio con l’incontro, a Palazzo Metternich, sede dell’Ambasciata d’Italia in Austria, con il personale dell’Ambasciata italiana e della Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali di Vienna, oltre che con i funzionari italiani presenti nella capitale austriaca.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits