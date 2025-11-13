Giustizia, CONFINTESA FP – CISL FP – CONFSAL UNSA – FLP: al via le procedure di stabilizzazione del personale PNRR

AgenPress. Si è svolto nella serata di ieri un importante incontro con i vertici del Ministero della Giustizia dedicato alle procedure di stabilizzazione del personale PNRR. Alla riunione, presieduta dal Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi, hanno preso parte anche il Capo Dipartimento DOG Lina Di Domenico e il Direttore Generale del personale Isabella Gandini.

L’Amministrazione ha comunicato che a breve partiranno le procedure di stabilizzazione per i profili di tecnico di contabilità, tecnico dell’edilizia, tecnico statistico e informatico e analista di organizzazione, precisando che tali iter si concluderanno entro l’anno. Subito dopo verranno avviate anche le procedure relative agli altri profili.

Nel prendere atto con soddisfazione dell’avvio del percorso e della disponibilità al confronto sulle modalità operative, le Organizzazioni sindacali hanno ribadito la necessità che le procedure valorizzino prioritariamente l’esperienza professionale già maturata dal personale, che all’atto dell’immissione in servizio aveva già superato le prove selettive. È stato inoltre sottolineato come sia indispensabile attivare tutte le iniziative utili a evitare la dispersione di professionalità preziose, in un Amministrazione che presenta gravi carenze di organico.

Per proseguire il confronto è stato fissato un nuovo incontro per il 19 novembre.

Le sigle presenti hanno inoltre rappresentato con forza l’urgenza di procedere alla stabilizzazione del restante personale precario a tempo determinato in servizio negli Uffici del Ministero, i cui contratti sono in scadenza nel corso del 2026.

Le Organizzazioni sindacali valutano positivamente l’interlocuzione con il Ministero e garantiscono il massimo impegno per incrementare i posti disponibili, affinché sia assicurata la stabilizzazione del personale impiegato nel settore giustizia.

Le sigle firmatarie:

CISL FP – Marra

CONFSAL UNSA – Battaglia

FLP – Cefalo

CONFINTESA FP – Ratti