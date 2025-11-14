Trump chiede di indagare sui legami tra Clinton ed Epstein

AgenPress. Negli ultimi giorni il tema Jeffrey Epstein è tornato a far parlare di sé. Donald Trump ha annunciato su Truth che chiederà al Dipartimento di Giustizia di indagare sul coinvolgimento e la relazione di Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman e altre persone.

“I democratici stanno facendo tutto il possibile per promuovere nuovamente la bufala Epstein – nonostante il Dipartimento di Giustizia abbia pubblicato 50.000 pagine di documenti – al fine di distogliere l’attenzione dalle loro politiche inadeguate e dalle loro sconfitte, in particolare dall’imbarazzante shutdown, che ha causato il caos totale nel loro partito”- aggiunge Trump – .

“Alcuni repubblicani deboli sono caduti nelle loro grinfie perché ingenui e poco risoluti. Epstein era un democratico ed è un problema dei democratici, non dei repubblicani! – conclude Trump- .

Ghislaine Maxwell — complice di Epstein — dichiarò, in alcune interviste trascritte dall’FBI, che non esisterebbe una “lista clienti” segreta con nomi compromettenti. Mentre secondo altri Epstein avrebbe posseduto registrazioni video “sexy” con alcuni VIP.

La richiesta di rendere pubbliche le trascrizioni è particolarmente significativa: si tratta di materiali che tradizionalmente sono segreti per proteggere testimonianze e l’integrità dell’indagine, ma la loro divulgazione potrebbe aprire scenari imbarazzanti per molti.

Il caso Epstein è diventato un simbolo di potere, ricatti e scandali che coinvolgono l’élite: scoprire i legami con figure politiche di alto livello può avere conseguenze enormi.

Se emergessero prove di collusione o connivenza fra Epstein e personaggi politici, sarebbe un danno reputazionale enorme non solo per Clinton, ma anche per tutta la classe dirigente coinvolta.