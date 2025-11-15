Macron invita Zelensky a Parigi il 17 novembre per discutere del sostegno francese e la realizzazione di un “accordo storico”

AgenPress. Il presidente francese Emmanuel Macron ospiterà il presidente Volodymyr Zelensky a Parigi il 17 novembre per riaffermare il sostegno della Francia all’Ucraina.

I due leader discuteranno della cooperazione bilaterale nei “settori energetico, economico e della difesa”, nonché dei progressi nella preparazione delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina nell’ambito della “Coalizione dei volenterosi”.

L’ennesima visita di Zelensky in Francia dallo scoppio della guerra avviene mentre la Russia intensifica gli attacchi contro la rete elettrica ucraina e le sue forze stanno avanzando verso una città chiave nell’est di Pokrovsk e nella parte meridionale dell’Oblast di Zaporizhia.

Parigi è stata un alleato chiave dell’Ucraina fin dallo scoppio della guerra fornendo aerei da combattimento, artiglieria, missili a lungo raggio e molto altro.

Macron è stato anche uno dei principali attori della “Coalizione dei volenterosi” e il principale sostenitore dell’invio di forze di mantenimento della pace in Ucraina come parte delle garanzie di sicurezza post-belliche.

Nel suo tradizionale discorso serale, Zelensky ha affermato che “è in preparazione un importante accordo con la Francia che, ne sono certo, sarà un accordo storico“.

Kiev ha esortato gli alleati occidentali ad aumentare il supporto energetico e a rafforzare le difese aeree dell’Ucraina, poiché gli attacchi missilistici e con droni russi stanno causando interruzioni di corrente in tutto il Paese.