Senato: al Concerto di Natale esibizione di Claudio Baglioni e dell’Orchestra e Coro del Teatro di Napoli

Spettacolo
redazione
Da redazione
AgenPress. Si terrà domenica 21 dicembre nell’Aula del Senato della Repubblica il tradizionale Concerto di Natale. Quest’anno i protagonisti saranno l’Orchestra e il Coro del Teatro San Carlo di Napoli che si esibiranno in un programma di grandi classici della tradizione natalizia. Durante il concerto alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e delle più Alte cariche dello Stato, verrà dedicato un tributo alla città di Napoli che proprio quel giorno celebra i 2.500 anni dalla sua fondazione.

In questa occasione sarà eccezionalmente Ospite d’Onore il M° Claudio Baglioni, in una esibizione inedita e speciale accompagnato dall’Orchestra e dal Coro del Teatro San Carlo, che riceverà in dono la Martinella, simbolo storico del Senato, quale riconoscimento per la sua prestigiosa carriera e per l’ideazione del “GrandTour LA VITA È ADESSO”, che conferma il suo costante impegno nel portare la musica nei luoghi più rappresentativi del patrimonio culturale italiano.

In ben sessant’anni di prestigiosa carriera, grazie a un linguaggio sempre ispirato, poetico, intenso, Baglioni è divenuto interprete e portavoce, tra i più raffinati e amati, di importanti valori morali, umani, civili e sociali, riuscendo a coinvolgere e appassionare generazioni, culture e visioni esistenziali.

Per questa stessa motivazione a marzo 2024 gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce. L’evento sarà trasmesso in diretta da Rai 1.

Lo comunica una nota di Palazzo Madama.

