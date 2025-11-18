Stati Uniti. La Camera approva il disegno di legge per imporre la pubblicazione dei file di Epstein

AgenPress. La Camera ha votato a larga maggioranza per approvare una legge che obblighi il Dipartimento di Giustizia a pubblicare tutti i documenti relativi al defunto condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein: una grande vittoria per i legislatori di entrambi i partiti che da mesi guidano la campagna.

Mentre veniva letto il conteggio finale dei voti, 427 a 1, le vittime degli abusi di Epstein seduti in tribuna alla Camera si sono abbracciate e forti applausi hanno attraversato l’aula.

I leader del partito repubblicano nella camera alta affermano di essere tutti a favore della trasparenza per quanto riguarda Epstein, ma non hanno rivelato se porteranno il disegno di legge in aula.

Il disegno di legge richiederebbe al procuratore generale di pubblicare in un formato scaricabile “tutti i registri, i documenti, le comunicazioni e i materiali investigativi non classificati” relativi a Epstein e alla sua complice Ghislaine Maxwell, registri di volo o di viaggio, persone ed entità collegate a Epstein, nonché e-mail interne, note e altre comunicazioni interne del Dipartimento di Giustizia.

Tali registrazioni dovranno essere pubblicate “entro e non oltre 30 giorni” dall’entrata in vigore della legge.

La legge stabilisce che il procuratore generale può nascondere o censurare qualsiasi informazione che identifichi le vittime o che possa compromettere un’indagine federale in corso.

Il Dipartimento di Giustizia ha già consegnato decine di migliaia di documenti relativi all’indagine su Epstein alla Commissione di vigilanza della Camera, che sta conducendo una propria indagine e ha reso pubblici molti di questi documenti.

Inoltre, la scorsa settimana i Democratici del Comitato di Vigilanza hanno pubblicato una serie di email inviate da Epstein a Maxwell e al giornalista Michael Wolff che fanno riferimento a Trump , e che gli eredi di Epstein hanno consegnato in risposta a un mandato di comparizione. In un’email del 2019, Epstein scrisse di Trump: “Certo che sapeva delle ragazze, visto che aveva chiesto a Ghislaine di smetterla”, ma non accusò Trump di alcun illecito.

Trump ha sempre negato il suo coinvolgimento in qualsiasi crimine commesso da Epstein. I due uomini avevano frequentato la comunità negli anni ’80 e ’90, anche a una festa del 1992 nella tenuta di Trump a Mar-a-Lago , in Florida, dove un video li mostra mentre discutono di donne. Ma Trump ed Epstein hanno avuto un litigio negli anni 2000, quando Trump ha accusato Epstein di aver assunto ragazze e giovani donne dalla spa del suo resort. Trump ha dichiarato di aver bandito Epstein da Mar-a-Lago.

Nel 2008, Epstein si è dichiarato colpevole delle accuse dello Stato della Florida per favoreggiamento della prostituzione con una minorenne. Nel luglio 2019, il Dipartimento di Giustizia lo ha incriminato per traffico sessuale di minori. Un mese dopo Epstein si è suicidato nella sua cella in attesa del processo.