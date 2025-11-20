type here...

Ex Ilva, Spera (UGL Metalmeccanici): “Convocazione 28 novembre importante segnale”

Lavoro
AgenPress«L’UGL Metalmeccanici riceve con favore e considera un importante segnale, frutto anche di pressanti richieste, la convocazione dell’ incontro unitario in calendario per il 28 novembre da parte del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presso Palazzo Piacentini, con le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali dell’ex Ilva, con i rappresentanti delle Regioni Puglia, Liguria e Piemonte e gli Enti locali nei cui territori hanno sede gli stabilimenti del gruppo».

Lo dichiara il segretario nazionale UGL Metalmeccanici, Antonio Spera.

Per il sindacalista, «è arrivato il momento della responsabilità da parte di tutti affinché venga avviato un percorso concreto e, per quanto possibile, rapido che porti a un piano serio industriale, in presenza di un operatore del settore di rilevanza internazionale e con la garanzia dello Stato come partner. Solo in questo modo si può immaginare di percorrere un percorso sicuro e condiviso, stavolta finalmente, per il rilancio del polo siderurgico e di tutto il settore», conclude Spera.

 

