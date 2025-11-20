Kaia Kalas: “Qualsiasi piano di pace necessita il coinvolgimento di ucraini ed europei”

AgenPress. Qualsiasi piano per porre fine alla guerra in Ucraina avrà bisogno del sostegno degli ucraini e degli europei per funzionare, ha dichiarato il ​​capo della diplomazia dell’UE Kaia Kalas a margine di una riunione dei ministri degli esteri dell’UE a Bruxelles.

“Quello che noi, come europei, abbiamo sempre sostenuto è una pace duratura e giusta e accogliamo con favore qualsiasi sforzo per raggiungerla. Naturalmente, affinché qualsiasi piano funzioni, è necessario il coinvolgimento di ucraini ed europei”, ha osservato Kalas, rispondendo a una domanda su un piano di pace statunitense che prevede che Kiev accetti, in particolare, la cessione di territorio e la riduzione del suo esercito della metà.

L’Europa accoglie con favore gli sforzi di pace per l’Ucraina, ma si aspetta di essere consultata al riguardo, ha dichiarato il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski, aggiungendo che la capacità di autodifesa dell’Ucraina non dovrebbe essere limitata.

“Accogliamo con favore gli sforzi di pace, ma… ovviamente è in gioco la sicurezza dell’Europa. Quindi ci aspettiamo di essere consultati”, ha osservato Sikorski. “Spero che non sarà la vittima a essere limitata nella sua capacità di difendersi, ma l’aggressore”, ha aggiunto.

Qualsiasi piano di pace per l’Ucraina non può essere realizzato senza l’Ucraina e l’Unione Europea, ha sottolineato nello stesso tono il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Álvarez. Un piano di pace dovrebbe anche garantire l’esistenza di uno Stato ucraino sovrano e democratico, ha sottolineato al suo arrivo al vertice con i suoi omologhi dell’UE.