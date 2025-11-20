Tra Russia e Ucraina “affiora” un nuovo piano di pace. Peskov: “Nulla è cambiato da quando Putin e Trump si sono incontrati in Alaska”

AgenPress. Secondo alcune indiscrezioni Washington inizia a testare un nuovo quadro di pace che ha già suscitato malessere tra i funzionari ucraini.

Una fonte dell’ufficio del presidente ha dichiarato che l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff , che è stato in contatto diretto con Kirill Dmitriev , il principale negoziatore economico della Russia, sta elaborando un nuovo piano di pace.

Un’altra fonte ha confermato che gli Stati Uniti stanno già informando i rappresentanti dell’Ucraina e dell’Europa sul piano.

Washington ha fatto sapere che l’Ucraina dovrebbe accettare un accordo quadro per porre fine alla guerra che richiederebbe a Kiev di cedere territori e di abbandonare alcuni sistemi d’arma. Tra le proposte segnalate inoltre figura anche la riduzione dell’esercito ucraino.

Il Cremlino ha inasprito le sue condizioni sfruttando le conseguenze di un importante scandalo di corruzione che ha coinvolto persone vicine al presidente Volodymyr Zelensky.

Kiev, sostenuta dai governi europei, sta spingendo per un cessate il fuoco lungo la linea del fronte esistente. Mosca continua a insistere affinché l’Ucraina ceda le regioni orientali di Donetsk e Luhansk.

Interrogato sulle recenti attività diplomatiche, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che nulla è cambiato da quando Putin e Trump si sono incontrati in Alaska.

“No, al momento non ci sono sviluppi da segnalare”, ha detto Peskov.

Dopo il suo viaggio in Turchia, Zelensky ha affermato in un post su X che “solo il presidente Trump e gli Stati Uniti d’America hanno la forza sufficiente per porre fine alla guerra”, aggiungendo che l’Ucraina ha sostenuto “ogni proposta forte e giusta per porre fine a questa guerra” negli ultimi mesi.

Zelensky ha accolto con favore la volontà della Turchia di impegnarsi in sforzi diplomatici e ha osservato che Kiev è “pronta a lavorare in qualsiasi altro formato significativo che possa produrre risultati”.

Il modo principale per fermare “lo spargimento di sangue e raggiungere una pace duratura” è che l’Ucraina collabori con i suoi alleati e che la leadership degli Stati Uniti “rimanga efficace, forte e realizzi una pace che duri a lungo e garantisca la sicurezza “, ha affermato.