Svelato il piano di pace degli Stati Uniti per l’Ucraina. Ecco tutti i 28 punti

AgenPress. Di seguito è riportata una versione del piano pubblicata da Axios, che l’ha verificata con funzionari ucraini e statunitensi. L’amministrazione sottolinea che la bozza è soggetta a modifiche previa consultazione con le parti.

1. La sovranità dell’Ucraina sarà confermata.

2. Sarà concluso un accordo globale di non aggressione tra Russia, Ucraina ed Europa. Tutte le ambiguità degli ultimi 30 anni saranno considerate risolte.

3. Si prevede che la Russia non invaderà i paesi vicini e che la NATO non si espanderà ulteriormente .

4. La Russia e la NATO – attraverso gli Stati Uniti – avvieranno un dialogo per risolvere tutte le questioni di sicurezza e creare le condizioni per una de-escalation, al fine di garantire la sicurezza globale e aumentare le opportunità di cooperazione e di futuro sviluppo economico.

5. L’Ucraina riceverà solide garanzie di sicurezza.

6. La dimensione delle Forze Armate dell’Ucraina sarà limitata a 600.000 uomini.

7. L’Ucraina accetta di stipulare nella sua Costituzione che non aderirà alla NATO, e la NATO accetta di stipulare che l’Ucraina non sarà ammessa all’Alleanza in futuro.

8. La NATO accetta di non dislocare le proprie truppe in Ucraina.

9. Gli aerei da combattimento europei saranno di stanza in Polonia.

10. Gli USA garantiscono:

– Gli Stati Uniti saranno risarciti per la garanzia (di sicurezza); – Se l’Ucraina invade la Russia, perderà la garanzia; – Se la Russia invade l’Ucraina, oltre a una risposta militare coordinata decisiva, tutte le sanzioni globali saranno reimposte, il riconoscimento del nuovo territorio e tutti gli altri benefici di questo accordo saranno revocati; – Se l’Ucraina lancia un missile su Mosca o San Pietroburgo senza motivo, la garanzia di sicurezza sarà considerata non vincolante.

11. L’Ucraina può aderire all’UE e riceverà un accesso preferenziale a breve termine al mercato europeo mentre questa questione viene affrontata.

12. Un massiccio pacchetto globale di misure per ricostruire l’Ucraina, tra cui: – Istituzione di un Fondo di sviluppo per l’Ucraina per investire in settori ad alta crescita, tra cui tecnologia, data center e intelligenza artificiale. – Gli Stati Uniti collaboreranno con l’Ucraina per ricostruire, sviluppare, modernizzare e gestire congiuntamente le infrastrutture del gas ucraine , compresi gasdotti e impianti di stoccaggio. – Sforzi congiunti di riabilitazione nelle aree colpite dalla guerra per ricostruire e modernizzare città e aree residenziali. – Sviluppo delle infrastrutture. – Estrazione di risorse minerarie e naturali. – La Banca Mondiale svilupperà un pacchetto finanziario dedicato per accelerare questi sforzi.

13. La Russia sarà reintegrata nell’economia globale: – L’allentamento delle sanzioni sarà discusso e concordato in fasi successive , caso per caso. – Gli Stati Uniti stipuleranno un accordo di cooperazione economica a lungo termine per lo sviluppo reciproco nei settori dell’energia, delle risorse naturali, delle infrastrutture, dell’intelligenza artificiale, dei data center, dei progetti di estrazione di terre rare nell’Artico e di altre opportunità commerciali reciprocamente vantaggiose. – La Russia sarà invitata nuovamente al G8.

14. I fondi congelati saranno utilizzati come segue: – 100 miliardi di dollari di asset russi congelati saranno investiti negli sforzi di ricostruzione e investimento guidati dagli Stati Uniti in Ucraina; – Gli Stati Uniti riceveranno il 50% dei profitti derivanti da questa iniziativa. L’Europa contribuirà con 100 miliardi di dollari per aumentare l’importo degli investimenti disponibili per la ricostruzione dell’Ucraina . I fondi europei congelati saranno sbloccati. I restanti fondi russi congelati saranno investiti in un fondo di investimento separato tra Stati Uniti e Russia che perseguirà progetti congiunti in aree specifiche. Lo scopo di questo fondo sarà quello di rafforzare le relazioni e gli interessi comuni, creando un forte incentivo a evitare nuovi conflitti.

15. Sarà istituito un gruppo di lavoro congiunto sulla sicurezza tra Stati Uniti e Russia per promuovere e garantire il rispetto di tutte le disposizioni del presente accordo.

16. La Russia sanzionerà legalmente la sua politica di non aggressione nei confronti dell’Europa e dell’Ucraina.

17. Gli Stati Uniti e la Russia concordano di estendere i trattati di non proliferazione e di controllo degli armamenti nucleari, compreso il trattato START I.

18. L’Ucraina accetta di essere uno Stato non dotato di armi nucleari ai sensi del Trattato di non proliferazione nucleare .

19. La messa in servizio della centrale nucleare di Zaporizhia avverrà sotto la supervisione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica e l’elettricità prodotta sarà equamente ripartita tra Russia e Ucraina.

20. Entrambi i paesi si impegnano a implementare programmi educativi nelle scuole e nella società che mirano a promuovere la comprensione e la tolleranza delle diverse culture ed eliminare il razzismo e i pregiudizi: – L’Ucraina adotterà i principi dell’UE sulla tolleranza religiosa e la protezione delle minoranze linguistiche. – Entrambi i paesi accetteranno di abolire tutte le misure discriminatorie e di garantire i diritti dei media e dell’istruzione ucraini e russi. – Tutte le ideologie e le attività naziste devono essere respinte e vietate.

21. Territori: – Gli oblast’ di Crimea, Luhansk e Donetsk saranno riconosciuti come di fatto russi, anche dagli Stati Uniti . – Gli oblast’ di Kherson e Zaporizhzhia saranno congelati lungo la linea di contatto, il che significa un riconoscimento di fatto lungo la linea di contatto. – La Russia rinuncerà ad altri territori concordati che controlla al di fuori di queste cinque regioni. – Le forze ucraine si ritireranno dalla parte dell’oblast’ di Donetsk che attualmente controllano e la zona di disimpegno sarà considerata una zona cuscinetto demilitarizzata neutrale, riconosciuta a livello internazionale come territorio appartenente alla Federazione Russa. Le forze russe non entreranno in questa zona demilitarizzata.

22. Una volta concordati i futuri accordi territoriali, sia la Federazione Russa che l’Ucraina si impegnano a non modificarli con la forza . Le garanzie di sicurezza non si applicheranno in caso di violazione di questo impegno.

23. La Russia non impedirà all’Ucraina di utilizzare il Dnepr per scopi commerciali e saranno raggiunti accordi sul libero trasporto del grano attraverso il Mar Nero.

24. Sarà istituita una commissione umanitaria per risolvere le questioni in sospeso: – Tutti i prigionieri e i corpi rimanenti saranno scambiati su base uno per tutti . – Tutti i civili e gli ostaggi detenuti, compresi i bambini, saranno rilasciati. – Sarà implementato un programma di ricongiungimento familiare. – Saranno intraprese azioni per alleviare le sofferenze delle vittime del conflitto.

25. L’Ucraina terrà le elezioni entro 100 giorni .

26. A tutte le parti coinvolte in questo conflitto sarà concessa un’amnistia completa per gli atti commessi durante la guerra e si impegneranno a non avanzare alcuna pretesa o a non accogliere alcuna lamentela in futuro.

27. Il presente accordo sarà giuridicamente vincolante. La sua attuazione sarà monitorata e garantita dal Consiglio per la Pace, presieduto dal Presidente Donald J. Trump. Saranno imposte sanzioni in caso di violazione.

28. Una volta che tutte le parti avranno concordato il presente memorandum, il cessate il fuoco entrerà in vigore immediatamente dopo che entrambe le parti si saranno ritirate nei punti concordati per iniziare ad attuare l’accordo.