Trump esorta l’Ucraina ad accettare il piano di pace. Zelensky: “Questo è uno dei momenti più difficili della nostra storia”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha dichiarato di volere che l’Ucraina accetti un nuovo accordo di pace entro il Giorno del Ringraziamento, dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha avvertito che l’accordo costringerebbe il suo Paese a scegliere tra la sua “dignità” e un “partner chiave”.

Secondo alcuni funzionari statunitensi, la Casa Bianca vuole che Kiev firmi entro giovedì un “quadro” per porre fine alla guerra in Ucraina, basato sul piano di pace in 28 punti elaborato dagli Stati Uniti.

Trump ha dichiarato che la scadenza è “un momento opportuno” e che non ha intenzione di revocare le sanzioni statunitensi alla Russia mentre l’amministrazione attende una risposta alla proposta di pace. Il presidente ha anche lasciato intendere che l’Ucraina “perderebbe in breve tempo”.

“Stanno perdendo territorio”, ha detto Trump a proposito dell’Ucraina.

Gli Stati Uniti hanno comunicato la scadenza di giovedì al governo ucraino, sebbene i funzionari abbiano sottolineato che si trattava più di un obiettivo che di una scadenza precisa. I negoziati per porre fine al conflitto saranno prevedibilmente piuttosto complessi e richiederanno più di una settimana per essere conclusi, hanno riconosciuto i funzionari.

“Questo è uno dei momenti più difficili della nostra storia”, ha detto Zelenskyy in un cupo video di 10 minuti rivolto al popolo ucraino.

“Attualmente, la pressione sull’Ucraina è una delle più forti”, ha affermato. “L’Ucraina potrebbe ora trovarsi di fronte a una scelta molto difficile: perdere la propria dignità o rischiare di perdere un partner chiave, o i difficili 28 punti, o un inverno molto difficile”, ha aggiunto Zelenskyy, esortando la nazione a rimanere unita durante quella che, a suo dire, sarebbe stata una settimana “molto difficile e ricca di eventi”.

Il suo duro avvertimento è arrivato mentre l’Ucraina e i suoi alleati si affrettavano a rispondere alla proposta che avrebbe concesso alla Russia richieste fondamentali in un momento di debolezza per Kiev.

Zelenskyy ha poi condiviso in un post su X di aver parlato del piano per quasi un’ora venerdì con il vicepresidente JD Vance e il segretario dell’esercito Dan Driscoll.

“Abbiamo concordato di collaborare con gli Stati Uniti e l’Europa a livello di consiglieri per la sicurezza nazionale per rendere il percorso verso la pace realmente percorribile”, ha affermato Zelenskyy. “L’Ucraina ha sempre rispettato e continua a rispettare il desiderio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di porre fine allo spargimento di sangue, e consideriamo positivamente ogni proposta realistica”.

Il Cremlino ha sostenuto di non aver preso visione dei dettagli del piano, ma ha esortato l’Ucraina a prendere una “decisione responsabile” alla luce della crescente pressione sul campo di battaglia.