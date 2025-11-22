Antonio Costa: i leader dell’UE discuteranno lunedì il piano di pace per l’Ucraina

AgenPress. I consiglieri per la sicurezza nazionale dei paesi E3 incontreranno domani a Ginevra i funzionari dell’Unione Europea, degli Stati Uniti e dell’Ucraina per discutere il piano di pace proposto da Washington per l’Ucraina, hanno affermato i funzionari a margine del vertice del G20 a Johannesburg.

L’E3 è un’alleanza di sicurezza non ufficiale tra Francia, Gran Bretagna e Germania.

Una fonte governativa tedesca ha affermato che una bozza di proposta di pace europea, basata sulla proposta americana, è stata inviata all’Ucraina e all’amministrazione statunitense.

Nel frattempo, lunedì i leader dell’UE si incontreranno durante il vertice UE-Africa a Luanda per discutere del piano di pace degli Stati Uniti in Ucraina, ha affermato oggi il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

“La bozza americana della proposta in 28 punti include elementi importanti che saranno necessari per una pace giusta e duratura”, ha scritto Costa in un post su X.

“Siamo pronti a impegnarci per garantire che la pace futura sia sostenibile. Ho invitato tutti i 27 leader dell’UE a un incontro speciale sull’Ucraina, a margine del vertice UE-Africa che si terrà lunedì a Luanda.”