Trionfo azzurro: l’Italia conquista la Coppa Davis 2025

AgenPress. Nella finale della Coppa Davis 2025 disputata a Bologna, l’Italia ha superato la Spagna con il punteggio secco di 2-0, conquistando così il titolo e difendendo il trofeo.

L’azzurro Matteo Berrettini ha aperto la finale superando Pablo Carreño Busta in due set, dando il primo punto all’Italia.

Poi Flavio Cobolli ha battuto Munar e ha permesso all’Italia di chiudere la finale prima del doppio.

La vittoria sancisce la terza finale consecutiva per l’Italia nella competizione a squadre.

Con questo successo, la squadra italiana dimostra di aver consolidato la propria fase d’oro nel tennis a squadre, anche senza disporre di tutti i suoi top-player in qualche match.

Per la Spagna, che era tornata in finale dopo alcuni anni, la sconfitta è dura da digerire, soprattutto visto che il doppio decisivo non è più stato necessario.

Il match si è giocato a Bologna, in un’atmosfera di forte tifo azzurro.

L’Italia ha mostrato grande solidità nei singolari, riuscendo a chiudere rapidamente senza passare dalla tensione del doppio finale.

L’assenza di alcuni nomi-chiave (in alcune fasi della competizione) non ha impedito agli azzurri di esprimersi al massimo livello.