Piano di pace. Trump: “Potrebbe succedere qualcosa di buono”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sono stati compiuti progressi significativi nei colloqui di pace con l’Ucraina, aggiungendo che “qualcosa di buono può accadere” a questo proposito

AgenPress. “È davvero possibile che siano stati fatti progressi significativi nei colloqui di pace tra Russia e Ucraina? Non credeteci finché non lo vedete, ma qualcosa di buono potrebbe accadere. DIO BENEDICA L’AMERICA!” ha scritto Trump in un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma social, Truth Social.

Solo il giorno prima, il presidente aveva criticato le autorità ucraine – mettendo la parola tra virgolette – per la loro mancanza di gratitudine per gli sforzi americani.

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha parlato del suo ottimismo e dei progressi compiuti nei colloqui con l’Ucraina in merito al piano di pace degli Stati Uniti, definendolo il giorno migliore da quando l’amministrazione Trump ha iniziato a occuparsi della questione.

Rubio ha riconosciuto che restano ancora da risolvere ulteriori questioni. Ha sottolineato che questi ostacoli “non sono insormontabili” e si è detto ottimista sul fatto che i dettagli saranno definiti rapidamente. Tuttavia, ha riconosciuto che “anche la Russia ha voce in capitolo”.

Anche una dichiarazione congiunta delle delegazioni ucraina e americana al termine dei colloqui ha evidenziato i progressi compiuti.

I negoziatori di entrambi i Paesi hanno annunciato che l’incontro di Ginevra ha portato allo sviluppo di un piano di pace rivisto e “migliorato” .

La dichiarazione della Casa Bianca sui colloqui ha affermato che i funzionari ucraini hanno concluso che il nuovo piano “riflette i loro interessi nazionali e fornisce meccanismi credibili e realizzabili per proteggere la sicurezza dell’Ucraina, sia a breve che a lungo termine”.