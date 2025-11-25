type here...

Corte di giustizia: “Ogni Paese dell’Unione Europea è tenuto a riconoscere il matrimonio tra due cittadini dello stesso sesso”

Primo Piano
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Ogni Paese dell’Unione Europea è tenuto a riconoscere il matrimonio tra due cittadini dello stesso sesso contratto in un altro Stato membro, secondo una sentenza della Corte di giustizia dell’UE (CGUE) pubblicata oggi.

La corte ha stabilito che la Polonia ha sbagliato a non riconoscere un matrimonio tra due cittadini polacchi in Germania, in quanto la legge polacca non consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Tale rifiuto “è contrario al diritto dell’Unione” perché costituisce un ostacolo alla libertà di questi cittadini di spostarsi da un Paese all’altro, godendo dei diritti acquisiti all’interno dell’Unione.

«Viola questa libertà, nonché il diritto al rispetto della vita privata e familiare», ha stabilito la CGUE.

“Gli Stati membri sono pertanto tenuti a riconoscere, ai fini dell’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione, lo stato di famiglia legalmente acquisito in un altro Stato membro”, ha aggiunto la sentenza.

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits