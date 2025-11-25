type here...

L’Iran ha giustiziato pubblicamente un uomo condannato per lo stupro di due donne

Cronaca Internazionale
redazione
Da redazione
AgenPress. L’Iran ha giustiziato oggi pubblicamente un uomo condannato per lo stupro di due donne nella provincia settentrionale di Semnan.

L’uomo, la cui identità e data di condanna non sono state specificate, è stato giustiziato nella città di Bastam dopo che la Corte Suprema ha confermato il verdetto.

Secondo il capo della magistratura regionale l’uomo giustiziato “aveva ingannato due donne”, che aveva violentato “usando la forza e la coercizione”. Aveva anche fatto ricorso a “intimidazioni e minacce” per far temere alle vittime che la loro reputazione sarebbe stata macchiata.

In genere nel Paese le esecuzioni vengono eseguite all’interno delle carceri, ma due settimane fa è stata eseguita l’impiccagione pubblica di un uomo condannato per omicidio.

