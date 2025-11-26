Trump: “Mancano solo pochi punti per negoziare il piano di pace tra Russia e Ucraina”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato due incontri simultanei tra i rappresentanti degli Stati Uniti e Russia e Ucraina per negoziare gli ultimi punti di contesa nel piano di pace. “Ne mancano solo pochi”, ha scritto Trump sulla piattaforma Truth Social. Ha ordinato i due incontri nella speranza che l’accordo venga finalizzato. Trump aveva precedentemente espresso ottimismo circa una prossima svolta nei negoziati sull’Ucraina.

AgenPress. Trump non ha specificato una data precisa per i colloqui. Il presidente degli Stati Uniti ha scritto di aver incaricato l’inviato speciale del governo statunitense, Steve Witkoff, di incontrare il capo del Cremlino Vladimir Putin a Mosca. Contemporaneamente, il negoziatore e Segretario alla Difesa statunitense, Daniel Driscoll, avrebbe incontrato gli ucraini. Il post di Trump non ha specificato chi Driscoll avrebbe incontrato.

Trump “Non vedo l’ora di incontrare presto Zelensky e Putin, “ma solo quando l’accordo per porre fine a questa guerra sarà definitivo o nelle sue fasi finali”. Dalla sua dichiarazione non è chiaro se Trump intenda incontrarli individualmente o in trio.

In precedenza, l’Ucraina aveva accettato i punti principali del piano di pace degli Stati Uniti. “Le nostre delegazioni hanno raggiunto un accordo sulle principali disposizioni dell’accordo negoziato a Ginevra”, ha scritto su Facebook Rustem Umyerov, Segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale dell’Ucraina.

Negli Stati Uniti, diversi organi di stampa hanno citato un funzionario governativo il quale avrebbe affermato: “Gli ucraini hanno accettato l’accordo di pace”. Secondo ABC News e CBS News, avrebbe aggiunto che “alcuni dettagli minori” dovevano ancora essere chiariti. Secondo alcune fonti, alti funzionari del governo statunitense avrebbero incontrato oggi una delegazione russa ad Abu Dhabi.

Dopo la pubblicazione di un piano preliminare degli Stati Uniti, da molti criticato come una “lista dei desideri russa”, negli ultimi giorni si sono svolti rinegoziati e aggiustamenti. Hanno partecipato anche gli europei. Trump aveva precedentemente espresso ottimismo riguardo a una svolta nei negoziati per l’Ucraina. “Penso che ci stiamo avvicinando molto a un accordo”, ha dichiarato Trump martedì a Washington. La Casa Bianca, tuttavia, è stata più cauta. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato che alcuni punti “sensibili, ma non insormontabili” del piano statunitense dovevano ancora essere chiariti nei colloqui con Ucraina e Russia.

Trump ha ribadito di aver immaginato che i negoziati con Kiev e Mosca sarebbero stati “più facili”, “ma penso che stiamo facendo progressi”, ha aggiunto.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha scritto sul sito di informazione online X che erano necessari “ulteriori colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti”. Tuttavia, ha aggiunto che gli Stati Uniti avevano compiuto “enormi progressi verso un accordo di pace” la scorsa settimana.

Nel frattempo, secondo quanto riportato dai media britannici e statunitensi, i negoziati tra il Sottosegretario alla Difesa statunitense Dan Driscoll e i negoziatori russi proseguono negli Emirati Arabi Uniti. “I colloqui stanno procedendo bene e restiamo ottimisti”, ha dichiarato il portavoce di Driscoll.