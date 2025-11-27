Il Wall Street Journal rivela un “piano segreto della Germania per la guerra contro la Russia”

AgenPress. “Il progetto – riporta il quotidiano americano The Wall Street Journal – descrive nel dettaglio il modo in cui 800 mila soldati tedeschi, statunitensi e di altri paesi Nato verrebbero trasportati verso l’Europa orientale, in direzione della linea del fronte.

Il piano si chiama “Oplan Deu“. progettato dalla Germania per la guerra contro la Russia. Alcuni alti ufficiali tedeschi – una decina circa – si sono riuniti due anni e mezzo fa in un complesso militare a Berlino per lavorarci.

I funzionari tedeschi hanno detto di recente che la Russia potrebbe essere pronta ad attaccare la Nato nel 2029. Ma una serie di incidenti di spionaggio, atti di sabotaggio e intrusioni nello spazio aereo in Europa, molti dei quali attribuiti a Mosca dai servizi segreti occidentali, suggeriscono che potrebbe prepararsi prima.

“Lo sforzo per rendere la Germania nuovamente pronta alla guerra – scrive The Wall Street Journal – è iniziato pochi giorni dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, quando il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha presentato un fondo per il riarmo da 100 miliardi di euro, parlando di ‘Zeitenwende’, ovvero di “svolta epocale”

Seppure il Cremlino ha smentito più volte qualsiasi interesse ad invadere i Paesi dell’Alleanza. Gli analisti ritengono inoltre che un possibile armistizio in Ucraina, che gli Stati Uniti stanno promuovendo, potrebbe liberare tempo e risorse per la Russia per prepararsi a muovere contro i membri della Nato in Europa.