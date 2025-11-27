Libano: più di 13 bambini uccisi e 146 feriti dall’annuncio del cessate il fuoco un anno fa

AgenPress. “Gli attacchi mortali continuano a minacciare i bambini in Libano. Queste tragedie si aggiungono a un bilancio devastante: più di 13 bambini sono stati uccisi e altri 146 feriti da quando è stato annunciato il cessate il fuoco un anno fa, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute Pubblica libanese.

In tutto il Libano, i bambini continuano ad essere esposti alla violenza e alla paura, anche durante il cessate il fuoco. Questo è inaccettabile. Ogni bambino ha il diritto di crescere in sicurezza, protetto e libero da ogni pericolo.

Esortiamo tutte le parti a rispettare il cessate il fuoco e ad agire immediatamente per porre fine e prevenire le violazioni contro i bambini, difendere i loro diritti e rispettare il diritto internazionale. Chiediamo inoltre a tutti gli attori che hanno influenza sulle parti di usare il loro ascendente per favorire la protezione dei bambini”.

I bambini in Libano sono ancora lontani dall’essere al sicuro. Hanno bisogno di protezione, sostegno psicologico e un ambiente in cui i loro diritti siano garantiti, non minacciati”.

Dichiarazione di Marcoluigi Corsi, Rappresentante UNICEF in Libano.