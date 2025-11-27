type here...

Libano: più di 13 bambini uccisi e 146 feriti dall’annuncio del cessate il fuoco un anno fa

Cronaca Internazionale
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -
AgenPress. “Gli attacchi mortali continuano a minacciare i bambini in Libano. Queste tragedie si aggiungono a un bilancio devastante: più di 13 bambini sono stati uccisi e altri 146 feriti da quando è stato annunciato il cessate il fuoco un anno fa, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute Pubblica libanese.
In tutto il Libano, i bambini continuano ad essere esposti alla violenza e alla paura, anche durante il cessate il fuoco. Questo è inaccettabile. Ogni bambino ha il diritto di crescere in sicurezza, protetto e libero da ogni pericolo.
Esortiamo tutte le parti a rispettare il cessate il fuoco e ad agire immediatamente per porre fine e prevenire le violazioni contro i bambini, difendere i loro diritti e rispettare il diritto internazionale. Chiediamo inoltre a tutti gli attori che hanno influenza sulle parti di usare il loro ascendente per favorire la protezione dei bambini”.
I bambini in Libano sono ancora lontani dall’essere al sicuro. Hanno bisogno di protezione, sostegno psicologico e un ambiente in cui i loro diritti siano garantiti, non minacciati”.
Dichiarazione di Marcoluigi Corsi, Rappresentante UNICEF in Libano.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits