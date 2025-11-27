Piano di pace. Crosetto: “Non so cosa abbia in mente Putin, non sono ottimista”

AgenPress. “Non so cosa abbia in mente Putin, speriamo che questa volta la Russia voglia davvero sedersi al tavolo delle trattative”, ha detto il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto da Parigi. “Ma visto quello che sta succedendo, non sono ottimista perché Putin continua a reclutare uomini. Vedremo se nelle prossime settimane ci sarà un reale atteggiamento positivo da parte di Putin. Se ciò accadrà, il nostro Paese offrirà il suo contributo all’Ucraina”, ha aggiunto Crosetto.

Il capo del Ministero della Difesa italiano, nello stesso tempo, ha sottolineato che “l’invio di forze in territorio ucraino non è responsabilità dell’Italia, né della Francia o dell’Europa, perché se non assicuriamo la certezza che l’Ucraina non subirà un’altra invasione, non avremo creato alcun piano di pace”.

“La sicurezza dell’Ucraina non può essere garantita dalle forze militari europee, perché quante dovrebbero essere? Duecentomila persone, trecentomila? Il mondo intero deve garantire all’Ucraina che la Russia non rientrerà nel suo territorio, ma queste non sono garanzie che gli europei possono offrire. Ciò che gli europei possono garantire è che nei prossimi anni sosterranno le forze armate ucraine”, ha concluso Crosetto.