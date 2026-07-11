Due morti e 19 feriti a seguito degli attacchi missilistici e con droni della Russia contro l’Ucraina

AgenPress. La Russia ha attaccato l’Ucraina con missili e droni ogg uccidendo due persone e ferendone 19, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre Kiev attende la fornitura di munizioni per la difesa aerea, la cui carenza l’ha resa vulnerabile agli attacchi russi.

“Le infrastrutture civili sono state colpite ancor prima che venisse diramato l’allarme aereo”, ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelenskyy, aggiungendo che i soccorritori erano al lavoro sul posto. “I nostri difensori sono riusciti ad abbattere la maggior parte dei bersagli, ma non quelli balistici”, ha aggiunto, esortando gli alleati dell’Ucraina a fornire rapidamente i pacchetti di supporto per la difesa aerea concordati al vertice NATO di questa settimana.

La Russia ha lanciato sei missili balistici, altri sei missili da crociera e 121 droni, ha dichiarato l’aeronautica ucraina, aggiungendo di aver abbattuto almeno due missili da crociera e 111 droni.

Più tardi in mattinata, un attacco missilistico nella città portuale di Odessa ha ucciso due persone e ne ha ferita un’altra, mentre un drone ha colpito un’azienda civile nella città orientale di Kharkiv, ferendo sette persone.

L’Ucraina, che ha scorte di munizioni estremamente limitate per i suoi sistemi di difesa aerea Patriot, non è stata in grado, nell’ultimo mese, di abbattere in gran parte missili balistici che viaggiano a velocità diverse volte superiori a quella del suono.

Ha implorato gli alleati di fornire maggiori quantitativi di tali munizioni e ha inoltre spinto l’Europa a collaborare con Kiev per lo sviluppo di un proprio sistema di difesa aerea antibalistica.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che all’Ucraina verrà concessa la licenza per produrre i propri missili intercettori Patriot.

Dopo l’attacco di oggi, Zelenskyy ha chiesto che quei progetti procedano “il più rapidamente possibile”.

Nelle ultime settimane la Russia ha intensificato gli attacchi contro la capitale. Finora, questo mese, gli attacchi a Kiev e alla regione circostante hanno causato la morte di oltre 60 persone. Kiev, a sua volta, ha esercitato pressioni sulla logistica militare russa nell’Ucraina meridionale occupata, cercando di privare le forze russe di carburante e munizioni conducendo attacchi contro camion e navi in ​​profondità dietro le linee del fronte.