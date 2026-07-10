Sinner vola in finale a Wimbledon: Djokovic ko in tre set, ora la sfida a Zverev

AgenPress. Jannik Sinner conquista la finale di Wimbledon e continua la sua straordinaria corsa sull’erba londinese. Il numero 1 del mondo, campione in carica del torneo, ha superato in semifinale Novak Djokovic con una prestazione autoritaria, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4.

Sul Centrale dell’All England Club, l’azzurro ha confermato il suo eccellente stato di forma, dominando il match grazie a un servizio efficace, grande solidità da fondo campo e una gestione impeccabile dei momenti decisivi. Djokovic, sette volte campione a Wimbledon, ha provato a restare in partita, ma non è mai riuscito a mettere realmente in difficoltà un Sinner concentrato e preciso per tutta la durata dell’incontro.

Per Sinner si tratta della seconda finale consecutiva ai Championships, un traguardo che conferma il suo dominio nel tennis mondiale e la sua crescita anche sulla superficie erbosa. Il campione altoatesino avrà ora l’opportunità di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e aggiungere un altro prestigioso Slam al proprio palmarès.

Nell’atto conclusivo del torneo, Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev, che ha conquistato l’altra semifinale guadagnandosi il pass per la finale. Si preannuncia una sfida di altissimo livello tra due dei migliori interpreti del circuito ATP, con il numero uno del ranking deciso a confermare la propria supremazia anche sull’erba di Wimbledon.