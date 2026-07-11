Ebola. Repubblica Democratica del Congo: 648 decessi su un totale di 1.830 casi confermati

AgenPress. Nella Repubblica Democratica del Congo, dove l’epidemia, dichiarata il 15 maggio, ha causato la morte di 648 persone, si contano 1.830 casi di virus Ebola confermati in laboratorio, secondo un rapporto pubblicato oggi dalle autorità del Paese.

La diciassettesima epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esiste né vaccino né trattamento.

L’Ebola, che causa febbre emorragica, ha ucciso più di 15.000 persone in Africa negli ultimi 50 anni. L’epidemia più letale nella Repubblica Democratica del Congo ha provocato quasi 2.300 morti su 3.500 casi registrati tra il 2018 e il 2020.