Berlino: un uomo tiene in ostaggio una donna in un supermercato

AgenPress. È in corso un’operazione di polizia nei pressi di un supermercato di Berlino, dove un uomo armato tiene in ostaggio una donna.

Secondo la polizia tedesca, il sequestro di persona è iniziato poco dopo le 22:00 di venerdì. “Al momento, l’autore del reato si trova ancora all’interno del negozio. Le nostre forze sono sul posto e l’operazione è in corso”, ha dichiarato il portavoce della polizia nelle prime ore del mattino.

La polizia è in contatto con l’autore del reato, il cui movente non è ancora noto. “Poiché l’operazione è in corso, al momento non possiamo fornire ulteriori dettagli”, ha aggiunto il portavoce.

L’area intorno al supermercato è stata transennata. Il negozio si trova in via Hildburghauser, nel quartiere di Marienfelde, nella periferia meridionale della capitale tedesca.