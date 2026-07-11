Ghalibaf: “La guerra in Medio Oriente non finirà mai con la resa dell’Iran”

AgenPress. La guerra tra Iran e Stati Uniti “non finirà mai con la resa dell’Iran”, ha avvertito oggi Mohammad Bayer Ghalibaf, capo negoziatore iraniano nei colloqui con Washington, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa iraniana Isna.

“Porre fine alla guerra è una priorità per i paesi del mondo, ma tutti devono sapere che questo confronto non si concluderà mai con la resa dell’Iran”, ha affermato, mentre questa settimana sono riprese le ostilità tra il suo paese e gli Stati Uniti nel Golfo.

Allo stesso tempo, Egitto e Qatar hanno esortato Stati Uniti e Iran a riprendere i negoziati, ha dichiarato oggi il Cairo.

In una conversazione telefonica, il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelati e il suo omologo qatariota Mohammed bin Abdelrahman al-Thani hanno esortato “tutte le parti a scegliere la via della diplomazia e del dialogo e a riprendere i negoziati”, secondo quanto riportato in una dichiarazione del Ministero degli Esteri egiziano.