AgenPress. La Russia ha dichiarato oggi che l’adesione dell’Ucraina all’alleanza militare NATO guidata dagli Stati Uniti sarebbe inaccettabile per Mosca.

“Per noi, la minaccia è ancora l’espansione della NATO”, ha dichiarato ai giornalisti a Mosca la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “Il desiderio della NATO di mettere l’Ucraina nella sua orbita rimane una minaccia per noi”.

“Per noi è inaccettabile che questo Paese diventi membro di un’alleanza militare aggressiva che ha dichiarato la Russia come suo obiettivo, definendola una minaccia alla sicurezza in tutti gli ambienti operativi.”

Una delle condizioni centrali poste dal presidente Vladimir Putin per porre fine alla guerra in Ucraina è la richiesta ai leader occidentali di promettere che l’Ucraina non diventerà membro della NATO.

Al vertice di Bucarest del 2008, i leader della NATO concordarono che Ucraina e Georgia sarebbero un giorno diventate membri dell’alleanza. Nel 2009, l’Ucraina modificò la propria Costituzione, impegnandosi a intraprendere un percorso verso la piena adesione alla NATO e all’Unione Europea.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che il precedente sostegno degli Stati Uniti all’adesione dell’Ucraina alla NATO è stato uno dei motivi per cui è scoppiata la guerra e ha affermato che l’Ucraina non diventerà membro dell’Alleanza.