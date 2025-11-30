L’esercito israeliano uccide quattro “terroristi” usciti dal tunnel di Rafah

AgenPress. L’esercito israeliano ha annunciato oggi di aver ucciso quattro uomini, definiti “terroristi”, usciti dai tunnel di Rafah, nella parte meridionale della Striscia di Gaza.

“Durante la notte, sono stati identificati quattro terroristi che erano emersi da strutture sotterranee nella zona. Guidati dall’aeronautica militare israeliana, i militari hanno eliminato i terroristi”, ha dichiarato l’esercito in un comunicato.

L’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff ha dichiarato all’inizio di novembre che circa 200 combattenti di Hamas sono intrappolati nei tunnel di Gaza, nel settore del territorio palestinese in cui l’esercito israeliano è stato nuovamente schierato come parte dell’accordo di cessate il fuoco in vigore dal 10 ottobre.