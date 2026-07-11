Codacons su carburanti: pieno gasolio +5,1 euro in 8 giorni

AgenPress. Proseguono i rialzi dei carburanti sulla rete nazionale: in base alle elaborazioni ufficiali Codacons su dati Mimit, in otto giorni il prezzo medio della benzina in modalità self è salito di 7,4 centesimi di euro, mentre il gasolio è aumentato di ben 10,3 centesimi. Incrementi che superano l’effetto accise, con lo sconto fiscale da 5 centesimi di euro (6,1 cent considerata anche l’Iva) scaduto lo scorso 3 luglio.

In termini di spesa, un pieno di verde costa oggi 3,7 euro in più rispetto alla data del 3 luglio, mentre un pieno di diesel è rincarato nello stesso periodo di 5,1 euro.

Al di là dell’entità degli aumenti ai distributori, quel che preoccupa è che l’ondata di rialzi si sta registrando nel periodo in cui si intensificano gli spostamenti degli italiani legati al periodo estivo, e quando i consumi di carburante sono più elevati, aggravando così la spesa degli italiani per i rifornimenti – conclude il Codacons.