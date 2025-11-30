Netanyahu ha presentato una richiesta di grazia al presidente Herzog

AgenPress. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha presentato una richiesta di grazia formale nel contesto di un processo per corruzione durato anni, poche settimane dopo che il presidente Donald Trump aveva dichiarato che avrebbe dovuto essere graziato.

Netanyahu, il primo ministro più longevo nella storia del Paese, ha a lungo negato le accuse di corruzione, frode e abuso di fiducia. I suoi avvocati hanno dichiarato in una lettera all’ufficio del presidente che il primo ministro continua a credere che il procedimento legale porterà alla sua completa assoluzione.

“I miei avvocati hanno inviato oggi una richiesta di clemenza al presidente del Paese. Mi aspetto che chiunque voglia il bene del Paese sostenga questo passo”, ha affermato Netanyahu.

L’ufficio del presidente Isaac Herzog ha annunciato oggi di aver ricevuto la richiesta, pubblicando la lettera degli avvocati.

L’ufficio di Herzog ha affermato che la richiesta sarà inoltrata al Dipartimento di Giustizia, come da prassi standard, per raccogliere pareri che saranno poi sottoposti al consulente legale del presidente.

Nella lettera, gli avvocati di Netanyahu sostengono che il procedimento penale a suo carico ha aggravato le divisioni sociali e che la conclusione del processo è necessaria per la riconciliazione nazionale. Scrivono inoltre che le udienze sempre più frequenti sono estenuanti per il Primo Ministro, che cerca di svolgere i suoi doveri di governo.

“Sono tenuto a testimoniare tre volte a settimana… Questa è una richiesta impossibile che non viene posta a nessun altro cittadino”, ha affermato Netanyahu nella dichiarazione sottolineando di essersi guadagnato la fiducia del popolo vincendo ripetutamente le elezioni.

Né il primo ministro né i suoi avvocati hanno ammesso la propria colpevolezza. Tradizionalmente, in Israele la grazia viene concessa solo dopo la conclusione del procedimento giudiziario e la condanna dell’imputato. Gli avvocati di Netanyahu hanno sostenuto che il presidente può intervenire quando è in gioco l’interesse pubblico, come in questo caso, con l’obiettivo di sanare le divisioni e rafforzare l’unità nazionale.

Il leader dell’opposizione Yair Lapid ha affermato in una dichiarazione che Netanyahu non dovrebbe essere graziato senza un’ammissione di colpa, un’espressione di rimorso e un immediato abbandono della politica.