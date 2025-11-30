Referendum. Gli svizzeri respingono la proposta di tassare i super ricchi

AgenPress. Gli svizzeri hanno respinto oggi a larga maggioranza la proposta di imporre un’imposta del 50% sulle eredità di valore superiore a 50 milioni di franchi svizzeri (53,5 milioni di euro).

Ci si aspettava che la proposta, avanzata dall’ala giovanile del Partito Socialdemocratico volta a finanziare programmi per ridurre gli effetti del cambiamento climatico, venisse respinta, poiché più di due terzi degli intervistati si erano opposti alla tassa proposta nei recenti sondaggi.

I banchieri hanno seguito attentamente il voto, definendolo un test cruciale per la volontà della Svizzera di ridistribuire la ricchezza, poiché altri paesi, come la Norvegia, hanno aumentato le imposte sul patrimonio o stanno discutendo pubblicamente di iniziative simili.

La Svizzera ospita alcune delle città più care del mondo e la preoccupazione per il costo della vita sta prendendo sempre più piede nella politica interna.

I critici dell’iniziativa sostenevano che avrebbe potuto causare un esodo dei ricchi dalla Svizzera, riducendo il gettito fiscale complessivo. Il governo svizzero aveva invitato gli elettori a respingerla.