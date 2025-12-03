AgenPress. L’amministrazione Trump ha sospeso tutte le domande di immigrazione provenienti da 19 paesi designati ad alto rischio, pochi giorni dopo la sparatoria mortale di Washington, presumibilmente perpetrata da un cittadino afghano, ha annunciato il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti.

Secondo un documento dei servizi per l’immigrazione la sospensione riguarda le persone provenienti dai dodici paesi ai cui cittadini non è stato consentito di recarsi negli Stati Uniti nonché i cittadini di altri sette paesi che in precedenza erano soggetti a restrizioni sui visti.

L’elenco comprende alcuni dei paesi più poveri e instabili del mondo.

Lo scorso giugno, Donald Trump ha ordinato il divieto di ingresso negli Stati Uniti per i cittadini di Afghanistan, Birmania, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen.

Gli altri sette paesi sono Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan e Venezuela.

Il Segretario alla Sicurezza Interna Christy Noem ha dichiarato tramite X di aver raccomandato al Presidente Donald Trump “un divieto totale di ingresso per i cittadini di ogni maledetto Paese che ha inondato la nostra nazione di assassini, sanguisughe e tossicodipendenti”. “Non li vogliamo, nemmeno uno di loro” – ha affermato.