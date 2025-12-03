UNICEF su Giornata internazionale delle persone con disabilità

AgenPress. “Oggi, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, l’UNICEF ricorda che, a livello globale, i bambini con disabilità risultano svantaggiati nella maggior parte degli indicatori di benessere, tra cui istruzione, salute, protezione e devono affrontare ostacoli molteplici e complessi per poter esercitare i propri diritti”, ha sottolineato il Presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano.

Di seguito alcuni dati, a livello globale, sui bambini e adolescenti con disabilità:

VIOLENZA: I bambini e gli adolescenti con disabilità, in particolare le ragazze, sono da 3 a 4 volte più esposti al rischio di subire violenze, abusi e negligenza rispetto ai bambini senza disabilità e, durante le emergenze, sono ancora più vulnerabili.

SALUTE: i bambini con disabilità hanno probabilità maggiori del 34% di soffrire di ritardi della crescita; del 53% di avere sintomi di infezione respiratoria acuta; probabilità minori del 25% di ricevere stimoli precoci e cure adeguate. Solo il 3-10% delle persone che necessitano di dispositivi tecnologici assistivi (AT) nei paesi a basso e medio reddito può accedere a tali dispositivi e ai servizi di cui ha bisogno.

SALUTE MENTALE: I bambini con disabilità sperimentano stigma e discriminazione in ogni aspetto della vita; i ragazzi con disabilità di età compresa tra 15 e 19 anni hanno il 51% di probabilità in più di sentirsi infelici. Il suicidio è la terza causa di morte tra le persone di età compresa tra i 15 e i 19 anni; i ragazzi con disabilità hanno probabilità maggiori del 41% di sentirsi discriminati, e minori del 20% di nutrire aspettative di una vita migliore. I bambini con disabilità hanno il 32% di probabilità in più di subire punizioni corporali severe.

ISTRUZIONE: I bambini con disabilità hanno il 47% di probabilità in più di abbandonare la scuola e il 49% di probabilità in più di non frequentarla mai. I tassi di abbandono scolastico aumentano durante la scuola secondaria, sono più elevati tra i bambini e le bambine con varie disabilità e raggiungono il picco tra quelli con disabilità gravi. I bambini e le bambine con disabilità hanno il 42% di probabilità in meno rispetto ai loro coetanei di acquisire competenze di base in lettura, scrittura e matematica. In molti paesi, a causa della mancanza di sistemi di assistenza e sostegno e di un’istruzione inclusiva, le ragazze provenienti da famiglie con bambini disabili hanno maggiori probabilità di abbandonare la scuola primaria e secondaria rispetto alle ragazze provenienti da famiglie con bambini senza disabilità.

L’UNICEF lavora per garantire che i bambini con disabilità e le loro famiglie abbiano accesso a servizi e sostegno a livello comunitario, ovunque vivano, sia in tempi di stabilità che in situazioni di emergenza umanitaria. Nel 2024, lo sviluppo di programmi inclusivi per le persone con disabilità dell’UNICEF e i programmi umanitari hanno raggiunto circa 5 milioni di bambini con disabilità in oltre 140 paesi. Infine, l’UNICEF promuove politiche e leggi inclusive nei confronti della disabilità, insieme a investimenti adeguati a metterle in pratica.